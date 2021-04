Marcelo kan spelen tegen Chelsea ondanks verplichtingen op stembureau

Vrijdag, 30 april 2021 om 14:26 • Chris Meijer

Marcelo is komende woensdag ‘gewoon’ van de partij bij de return van de halve finale van de Champions League tegen Chelsea. De 32-jarige Braziliaanse vleugelverdediger is opgeroepen om op de dag voor de wedstrijd te helpen in een stembureau. Trainer Zinédine Zidane vertelt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Osasuna van komende zaterdag dat Marcelo aan zijn verplichtingen zal voldoen én tegen Chelsea van de partij zal zijn.

“Marcelo zal aan zijn verplichtingen voldoen, maar is woensdag van de partij”, zo geeft Zidane te kennen. Het wordt niet direct duidelijk of Marcelo dan op de wedstrijddag pas naar Londen zal reizen. Medewerkers van de stembureaus in Spanje worden traditiegetrouw willekeurig gekozen door de Spaanse overheid. Zo ook volgende week dinsdag, als in Madrid verkiezingen worden gehouden.

El Mundo wist woensdag te melden dat Marcelo een van de uitgekozen burgers is om te komen helpen op het stembureau. Ook Victor Chust, die in de jeugdopleiding van Real voetbalt, wordt volgende week dinsdag op het stembureau verwacht. Marcelo heeft naast de Braziliaanse ook de Spaanse nationaliteit en kan zodoende worden opgeroepen om te komen helpen. Het levert hem een vrijwilligersbijdrage van 65 euro op, maar betekent ook dat hij dinsdag normaal gezien niet kan meereizen met Real Madrid naar Engeland.

Real Madrid heeft alles in het werk gesteld om te kunnen zorgen dat Marcelo van de partij kan zijn tegen Chelsea. Verschillende pogingen om onder de verplichtingen voor het stembureau uit te komen liepen echter op niets uit. Het afwerken van een voetbalwedstrijd wordt door de Spaanse regering namelijk niet gezien als geldige reden om niet op te komen dagen. Bovendien speelt Real Madrid pas een dag later, waardoor de verdediger volgens de autoriteiten simpelweg op woensdag nog kan vliegen.

Dat Marcelo van de partij kan zijn tegen Chelsea, betekent een meevaller voor Zidane. Ferland Mendy is namelijk nog een twijfelgeval voor het duel op Stamford Bridge, daar hij wegens een blessure nog altijd niet met de groep meetraint. Om die reden had Marcelo dinsdagavond een basisplaats in het heenduel met Chelsea (1-1) en de Braziliaanse vleugelverdediger droeg door de afwezigheid van Sergio Ramos eveneens de aanvoerdersband. Marcelo komt dit seizoen weinig aan spelen toe, want hij heeft pas zestien wedstrijden achter zijn naam staan.