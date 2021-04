Oranje Leeuwinnen én Wiegman kennen tegenstanders richting WK 2023

Vrijdag, 30 april 2021 om 14:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:17

De Oranje Leeuwinnen kennen hun tegenstanders in de kwalificatiereeks voor het WK 2023. Bij de loting van vrijdag ging Oranje als groepshoofd de koker in. De ploeg van scheidend bondscoach Sarina Wiegman werd gekoppeld aan onder meer IJsland, de nummer zeventien van de FIFA-wereldranglijst.

De andere tegenstanders in de groep zijn Tsjechië (nummer 27), Wit-Rusland (54) en Cyprus (125). De loting lijkt gunstig voor Oranje, dat als vicewereldkampioen begint aan de kwalificatie. Het WK voor vrouwen wordt van 10 juli tot 20 augustus 2023 gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij de loting van vrijdag werden de 51 UEFA-landen verdeeld in negen groepen: zes van zes landen en drie van vijf landen. Oranje is dus beland in een groep met vijf ploegen.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De negen runners-up plaatsen zich voor de play-offs. De zes 'slechtste' runners-up beginnen in de eerste ronde van de play-offs; de drie 'beste' runners-up beginnen in de tweede ronde van de play-offs. Uiteindelijk worden twee rechtstreekse WK-tickets verdiend via de play-offs en één ticket voor intercontinentale play-offs.

Bondscoach Wiegman zal met speciale aandacht hebben gekeken naar de loting van de Engelse vrouwen, die net als Oranje in Pot 1 zaten. Na de Olympische Spelen in Tokio staat Wiegman immers aan het roer bij Engeland. The Three Lionesses werden ingedeeld in een groep met Oostenrijk, Noord-Ierland, Noord-Macedonië, Letland en Luxemburg. Vera Pauw werd als bondscoach van Ierland gekoppeld aan Zweden, Finland, Slowakije en Georgië.

De volledige loting:

Groep A

Zweden

Finland

Ierland

Slowakije

Georgië

Groep B

Spanje

Schotland

Oekraïne

Hongarije

Faeröer

Groep C

Nederland

IJsland

Tsjechië

Wit-Rusland

Cyprus

Groep D

Engeland

Oostenrijk

Noord-Ierland

Noord-Macedonië

Letland

Luxemburg

Groep E

Denemarken

Rusland

Bosnië-Herzegovina

Azerbeidzjan

Malta

Montenegro

Groep F

Noorwegen

België

Polen

Albanië

Kosovo

Armenië

Groep G

Italië

Zwitserland

Roemenië

Kroatië

Moldavië

Litouwen

Groep H

Duitsland

Portugal

Servië

Israël

Turkije

Bulgarije

Groep I

Frankrijk

Wales

Slovenië

Griekenland

Kazachstan

Estland