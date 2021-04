Leicester City wil nu al twintig miljoen euro neerleggen bij PSV

Vrijdag, 30 april 2021 om 13:28 • Laatste update: 13:51

Noni Madueke staat in de belangstelling van ‘bijna de complete Europese top’, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Leicester City wordt genoemd als concrete gegadigde voor de negentienjarige vleugelaanvaller van PSV. De huidige nummer drie van de Premier League zou nu al twintig miljoen euro voor de jeugdinternational van Engeland willen betalen.

Er wordt gesteld dat ‘Champions League-clubs’ uit de Bundesliga, Engeland en Italië Madueke in het vizier zouden hebben. Vanuit Engeland noemden de London Evening Standard en de Daily Mail eerder RB Leipzig, AC Milan, Leicester City, Bayern München, Leeds United en Crystal Palace als gegadigden. De Daily Mail schreef dat Leicester-manager Brendan Rodgers al langer gecharmeerd is van Madueke en hem eerder al naar Celtic wilde halen. Madueke verkoos destijds een overstap van Tottenham Hotspur naar PSV boven een dienstverband in Schotland.

PSV zou op de hoogte zijn van deze belangstelling, maar gelooft dat Madueke voor de lange termijn mogelijkheden heeft in Eindhoven. Op dit moment komt de Engelse vleugelaanvaller echter lang niet altijd aan spelen toe. Madueke koos met de mogelijkheid op speeltijd in het achterhoofd in 2018 voor PSV en komt nu voor het eerst op de bank te zitten, waardoor zijn entourage zich langzaam maar zeker zorgen gaat maken. Dit seizoen speelde Madueke 29 officiële wedstrijden, waarvan 9 als basisspeler en waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists. Trainer Roger Schmidt hield hem vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen negentig minuten op de reservebank.

“Ik heb op dit moment veel opties voor die posities, maar iedereen weet dat Noni een topspeler is met heel veel potentie”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Schmidt tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. “Dit seizoen heeft hij een stap gezet. Hij maakte veel goals en gaf veel assists, daarna was hij langer geblesseerd, en de laatste twee weken vond ik hem niet top op de training. Deze week was hij veel beter, dus ik kijk ernaar uit dat hij de komende weken zijn waarde toont. En we zijn ervan overtuigd dat hij volgens seizoen de volgende stap kan zetten. Of hij komend seizoen een basisspeler kan zijn? Ja, zeker.”

PSV haalde Madueke bijna drie jaar geleden transfervrij weg uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, waar hij op dat moment vier jaar had gespeeld. The Spurs kaapten hem op hun beurt weg uit de academie van Crystal Palace, waar Madueke dus naar verluidt zou kunnen terugkeren. Madueke maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en kwam voorlopig tot 33 optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists. De aanvaller verdiende tevens een plaats in de EK-selectie van Jong Engeland, dat in maart overigens in de groepsfase werd geëlimineerd.