Hateboer sprak met De Boer: ‘Een van de redenen dat ik geen operatie wilde’

Vrijdag, 30 april 2021 om 13:37 • Dominic Mostert

Na een afwezigheid van iets minder dan drie maanden speelde Hans Hateboer zondag plots weer negentig minuten voor Atalanta. De rechtsback stond aan de kant met een enkelblessure en maakte zijn rentree tegen Bologna (5-0 zege). Het doet Hateboer goed om weer op het veld te staan, vertelt hij in een interview met de regionale krant L'Eco di Bergamo.

"Ik had niet verwacht dat ik tegen Bologna al in de basis kon staan en negentig minuten zou spelen. Mijn voet voelt goed aan en dat is het belangrijkste", zegt de 27-jarige vleugelverdediger. Het was moeilijk om volledig stil te staan. Soms had ik geen zin om naar het stadion te gaan, maar ik heb het altijd gedaan." Hateboer miste dit seizoen achttien wedstrijden door zijn enkelblessure. Hij had echter geen oren naar een operatie. "Een van mijn doelen is om met mijn nationale ploeg op het EK te spelen. Dat is een van de redenen dat ik niet geopereerd wilde worden. Frank de Boer heeft me verteld dat hij hoopt dat ik herstel. Ik heb daar speeltijd voor nodig."

Het artikel gaat verder onder de video Frank de Boer en Matthijs de Ligt bespreken Van Dijk, Blind en De Vrij Meer videos

Atalanta heeft een achterstand van elf punten op koploper Internazionale en lijkt de landstitel te kunnen vergeten. Wel kan de club uit Bergamo de Coppa Italia winnen: op woensdag 19 mei wacht de finale tegen Juventus. "Als voetballer droom je vanaf het eerste moment van het winnen van een prijs. Ik heb de beker mogen winnen met FC Groningen en nu hoop ik dat in Italië te doen. Als je een trofee wint, ga je de geschiedenisboeken in. Je kunt je tien keer plaatsen voor de Champions League, maar het is niet hetzelfde als een prijs winnen. De verloren finale van twee jaar geleden (0-2 tegen Lazio, red.) doet nog steeds pijn. We willen winnen."

Met een overwinning is Atalanta in ieder geval verzekerd van de groepsfase van de Europa League, maar deelname aan de Champions League gloort ook. De club staat tweede in de Serie A, al is de voorsprong op nummer vijf AC Milan slechts twee punten. “Het zou prachtig zijn om drie jaar op rij in de Champions League te spelen. De Europa League is niet hetzelfde", aldus Hateboer, die tot slot wordt gevraagd naar zijn eigen toekomst. "Ik heb nooit gezegd dat ik weg wil, maar ik wil ook niet mijn hele leven in de Serie A blijven spelen. Op een gegeven moment wil ik nog in Engeland, Spanje of Duitsland spelen", geeft hij toe.