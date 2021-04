‘Manchester United mikt op ruildeal voor Van de Beek met ‘dromende’ Italianen’

Vrijdag, 30 april 2021 om 13:25 • Chris Meijer

Donny van de Beek blijft een ‘droomaankoop’ voor AS Roma, zo weet La Repubblica te melden. De Romeinen hebben de 24-jarige middenvelder al langer in het vizier en zouden nu voorzichtig contact hebben opgenomen met Manchester United. De Engelse grootmacht zou dat contact hebben beantwoord met een voorstel om Van de Beek tegen Nicolò Zaniolo te ruilen, iets dat AS Roma overigens geenszins van plan is.

AS Roma zou al belangstelling voor Van de Beek hebben gehad toen hij nog bij Ajax speelde. La Repubblica schrijft dat de Oranje-international nog altijd een ‘droomaankoop’ voor de komende zomerse transferwindow is, maar dat het tegelijkertijd aannemelijk is dat het bij een droom blijft. Het heeft er alle schijn van dat AS Roma volgend seizoen niet actief is in de Champions League. In de Serie A bezetten de Romeinen de zevende plaats, met een achterstand van elf punten op nummer vier Juventus.

Na donderdag moet er ook een wonder gebeuren wil AS Roma de Europa League nog winnen. De ploeg van trainer Paulo Fonseca ging in de heenwedstrijd van de halve finale op Old Trafford met 6-2 onderuit tegen Manchester United, waar Van de Beek overigens negentig minuten op de reservebank bleef. Door het mislopen van de Champions League acht La Repubblica het onwaarschijnlijk dat AS Roma zich het jaarsalaris van Van de Beek - naar verluidt zes miljoen euro - kan veroorloven.

Manchester United zou van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om te informeren naar een ruildeal, die Zaniolo de omgekeerde weg moet laten bewandelen. AS Roma is echter geenszins van plan om de voor de tweede keer van een kruisbandblessure herstellende aanvallende middenvelder te laten gaan. De 21-jarige Zaniolo ligt in Rome nog vast tot medio 2024. Van de Beek staat bij Manchester United nog een jaar langer onder contract, maar heeft een teleurstellend debuutseizoen achter de rug. De middenvelder speelde voorlopig 32 wedstrijden, waarvan 12 als basisspeler en waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists.