Kik Pierie moet streep zetten door rest van het seizoen met FC Twente

Vrijdag, 30 april 2021 om 13:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:10

Kik Pierie komt dit seizoen niet meer in actie. De verdediger van FC Twente raakte zondag in de verloren competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (1-2) geblesseerd aan zijn hamstring en moest zich laten vervangen. Het is niet duidelijk hoe lang zijn herstel gaat duren, maar het is volgens Twente uitgesloten dat hij deze jaargang nog binnen de lijnen verschijnt.

Pierie raakte zondag na 63 minuten spelen geblesseerd tijdens een sprint om Gyrano Kerk van de bal te houden. De pijn schoot plots in de hamstring van de verdediger, die op het veld werd behandeld en, onder luid applaus van de aanwezige fans, hinkend naar de zijlijn liep. Dario Dumic is zijn vervanger. Pierie is een vaste waarde in de basiself van trainer Ron Jans. De verdediger worstelde aan het begin van het seizoen ook met blessureleed, maar had in 23 van de laatste 24 competitieduels een basisplek.

Het artikel gaat verder onder de video 'Ten Hag geschikt voor Spurs' | 'Feyenoorder Berghuis juist geen moeilijke jongen' Meer videos

Twente staat negende in de Eredivisie en hoopt zich nog te kwalificeren voor de play-offs. De Enschedeërs gaan zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard. Ook de geschorste Jayden Oosterwolde is er dan niet bij. Daarentegen keren Wout Brama en Luka Ilic terug in de wedstrijdselectie. Brama miste de afgelopen drie duels door blessureleed; Ilic ontbrak vanwege een enkelblessure tegen Utrecht en is inmiddels weer fit.