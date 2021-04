Arjen Robben lijkt rentree te kunnen maken voor FC Groningen

Vrijdag, 30 april 2021 om 13:03 • Chris Meijer

Arjen Robben maakt zondag weer deel uit van de wedstrijdselectie van FC Groningen voor het thuisduel met Sparta Rotterdam. Danny Buijs gaat ervan uit dat de 37-jarige aanvaller komende zondag weer van de partij is, zo tekent het clubkanaal van FC Groningen op uit de mond van de oefenmeester. Robben moest de uitwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen PSV nog aan zich voorbij laten gaan.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Robben na een slepende kuitblessure tegen PSV zijn rentree zou maken. De aanvaller keerde echter sneller dan verwacht terug in de wedstrijdselectie van FC Groningen, voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2 nederlaag) van twee weken eerder. Daarin kwam Robben twaalf minuten voor het einde als invaller binnen de lijnen. Robben trainde in de week daarna ‘voor het grootste gedeelte’ met de groep mee, maar bleef toch vorige week toch in Groningen achter om een individueel programma af te werken.

Dat was mede bedoeld om te zorgen dat Robben zich volledig kon focussen op de wedstrijd tegen Sparta. “Op dit moment gaan we er vanuit dat Robben er weer bij is. We hebben nog twee trainingen te gaan. Afgelopen week is het goed gegaan met hem”, geeft Buijs te kennen. De oefenmeester moet het tegen Sparta overigens wel stellen zonder de geschorste Alessio Da Cruz en de geblesseerde Gabriel Gudmundsson. Robben kan in de strijd tussen de nummer zeven en nummer elf van de Eredivisie zijn vierde duel van het seizoen spelen.