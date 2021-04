Roger Schmidt is gecharmeerd van Joey Veerman en kijkt naar Ajax

Vrijdag, 30 april 2021 om 12:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:26

PSV werkt aan het versterken van de selectie, bevestigde trainer Roger Schmidt vrijdag op de wekelijkse persconferentie. Schmidt werd voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen gevraagd naar Joey Veerman, de spelmaker van de aankomende tegenstander. Hij beaamde gecharmeerd te zijn van Veerman en ontkende evenmin dat PSV het vizier gericht heeft op Davy Pröpper van Brighton & Hove Albion.

Woensdag meldde het Eindhovens Dagblad dat Heerenveen twaalf miljoen euro vraagt voor Veerman, een bedrag dat PSV nog te gortig vindt. Schmidt noemde de uitblinker van Heerenveen desondanks een 'heel goede speler, zeker aan de bal'. "Hij heeft altijd goede ideeën en neemt de juiste beslissingen onder druk. Hij denkt altijd vooruit en zoekt altijd naar de buitenspelers en de centrumspits. Hij is een goede speler, dus." Toen hij werd gevraagd of hij Veerman bij PSV zou willen hebben, zei Schmidt: "We zullen zien, ik weet niet of het mogelijk is om zulke spelers te halen."

Het artikel gaat verder onder de video Goal valt op bijzonder moment: ‘Ik geloof dat alles voorbestemd is’ | New Moun Meer videos

PSV deinst terug voor hoge vraagprijs voor Joey Veerman

De komst van Joey Veerman is voorlopig ver weg voor PSV. Lees artikel

"Ik weet dat het niet zo makkelijk is om Nederlandse spelers van andere clubs over te nemen. Ze zijn altijd erg duur, dus ik weet niet of we zulke topspelers uit de competitie kunnen strikken. Ik weet niet hoe duur hij is, maar ik weet uit gesprekken over spelers van andere clubs dat het niet vanzelfsprekend is dat PSV zo’n speler kan kopen. De financiële kant is altijd iets om rekening mee te houden", legde de oefenmeester uit. Vervolgens viel ook de naam van Pröpper, die naar verluidt tien miljoen euro moet kosten Schmidt ontkende niet dat er intern is gesproken over een terugkeer van de middenvelder.

"We praten het hele jaar door over veel spelers. We proberen onze ploeg volgend seizoen sterker te maken. We willen een zo’n goed mogelijke selectie hebben en voor de prijzen spelen", gaf hij aan. "Ons ijkpunt is op dit moment Ajax. Ze hebben een heel goede selectie en een groot budget. Wij moeten volgend seizoen een betere selectie hebben dan dit seizoen. We zullen zeker een paar sleutelspelers verliezen. Maar ik kan niet hier op de persconferentie ingaan op ieder gerucht in de media." In de zoektocht naar nieuwe spelers is kwaliteit belangrijker dan de leeftijd van een speler, voegde de Duitser desgevraagd toe.

"We kijken naar de kwaliteit, niet zozeer naar de leeftijd. Soms heb je natuurlijk ervaring nodig, maar we hebben al wat ervaren spelers in onze ploeg", zei Schmidt, die hintte naar aanvallende versterkingen. "We zijn bezig aan een goed seizoen, maar geen perfect seizoen. Onze effectiviteit in de voorhoede kan beter. We hebben veel kansen gecreëerd, maar we hadden vaker kunnen scoren. We hebben dus offensieve wapens nodig en daar kijken we naar. We hebben spelers nodig die goede beslissingen nemen, doelpunten kunnen maken en spelers in scoringspositie kunnen brengen. Die zijn altijd duur en er zijn er niet veel van op de transfermarkt."

Schmidt feliciteerde tot slot Erik ten Hag met zijn contractverlenging bij Ajax. "En ook nog met de bekerwinst en de bijna zekere titel. Maar ik zal dat nog wel een keer herhalen als de titel helemaal binnen is", zei hij met een knipoog. Is Schmidt van plan om zelf ook in de Eredivisie te blijven? De oefenmeester staat in de belangstelling van Eintracht Frankfurt, maar heeft geen plannen om PSV voortijdig te verlaten. "Ik ben hier niet naartoe gekomen voor één jaar. De afspraak was voor twee jaar, minimaal. Ik kijk ernaar uit volgend seizoen weer voor de groep te staan en hopelijk met PSV in de Champions League actief te zijn. In het voetbal heb je altijd te maken met geruchten, zeker aan het einde van het seizoen. Daar kan ik niets aan doen."