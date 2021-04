Houdt Marc Overmars zich aan zijn afspraak, na het nieuws over Ten Hag?

Vrijdag, 30 april 2021 om 12:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:39

Erik ten Hag blijft bij Ajax, zo maakte de club vrijdag bekend. Vermoedelijk geldt voor directeur voetbalzaken Marc Overmars hetzelfde, want eerder deze maand sprak hij van 'een soort commitment' met de trainer: als de één blijft, dan blijft de ander ook. Na de bekendmaking van de contractverlenging van Ten Hag wordt Overmars door Ajax TV dan ook gevraagd naar die afspraak. "Ik heb de komende weken ook de nodige gesprekken met de club. Voor mij is het niet zo heel spannend. Ik verwacht dat het allemaal wel goedkomt", geeft Overmars aan.

De directeur is bovenal blij met de contractverlenging van Ten Hag. Vrijdag maakte Ajax melding van een mondeling akkoord met de trainer, die bijtekent tot medio 2023. Een overstap naar Tottenham Hotspur lijkt daarmee van de baan. "Er zijn zeker een paar clubs heel serieus geweest", weet Overmars. "Maar ik denk dat het voor Erik heel belangrijk is de mensen met wie hij werkt. En ook dat hij de mogelijkheden en de rek in het elftal nog ziet. Anders moet je er niet aan beginnen."

"Je moet kijken wat hij gepresteerd heeft het afgelopen jaar, dat is enorm goed geweest", benadrukt Overmars. "Echt bijzonder. Dit jaar de dubbel. Volgens mij zijn er slechts enkele trainers die drie keer de dubbel hebben gewonnen. Het is een mooie uitdaging om dat te evenaren. Er zit nog rek in, en ik denk dat Erik ook steeds beter als coach wordt." Ten Hag beaamt meer prijzen te willen gaan winnen. "We zijn met een mooi jaar bezig bij Ajax en dat willen we continueren. Dat gaan we ook doen. We willen de lat nog hoger leggen. We willen verder werken aan een succesvol en attractief Ajax."

"Onze samenwerking is buitengewoon goed", legt de trainer zijn keuze uit om te verlengen. "Dat is ook wel erg belangrijk voor een trainer. We kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden, dagen elkaar uit, houden elkaar scherp, zetten elkaar op het juiste spoor... Dat willen we samen continueren." Een vertrek bij Ajax was echter niet ondenkbaar, geeft Ten Hag toe. "Ik wil niet per se uitsluiten dat dat had gekund, maar ik weet wat ik hier heb. Ik weet met welke mensen ik werk, wat de ideeën zijn, welke doelen we hebben, hoe we de volgende stappen kunnen zetten en daarbij ben ik hier gelukkig."

De geruchten over Tottenham brachten Ten Hag niet van zijn stuk. "Ik ben altijd bezig daar waar ik ben. En dat is bij Ajax. Daar zit ik met heel mijn hoofd en mijn hart in. Dat is wat telt. Je weet hoe de geruchtenmolen is. Het geeft aan dat we bij Ajax goed bezig zijn. Dan komen spelers in de belangstelling, maar ook trainers. Want wij halen successen en dat gebeurt op een bepaalde manier. De uitstraling is goed en daar krijg je credits voor, in Nederland en in het buitenland." De volgende stap voor Ajax is om in Europees verband nog meer te laten zien. "Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax weer op de kaart en daar krijgen we de erkenning voor, maar we willen nog meer. We willen nog hoger. We willen topclubs in Europa ergeren."