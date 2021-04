Door Tottenham begeerde Erik ten Hag verlengt contract bij Ajax

Vrijdag, 30 april 2021 om 11:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:37

Erik ten Hag heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo bevestigt de club vrijdag. De door Tottenham Hotspur begeerde trainer zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2023. Het vorige contract van Ten Hag liep in de zomer van 2022 af.

Zijn contractverlenging is opvallend te noemen, daar Ten Hag in de Engelse media werd gezien als topkandidaat om als permanente opvolger van José Mourinho aan de slag te gaan. Volgens de berichtgeving stond de 51-jarige trainer open voor die kans. Hij geeft er desondanks de voorkeur aan om bij Ajax te blijven werken. Tottenham, dat sinds het ontslag van Mourinho op interim-basis wordt geleid door Ryan Mason, lijkt dus verder te moeten zoeken naar een trainer voor volgend seizoen.

Signed & sealed.



On to more success ?????? pic.twitter.com/R7HhEBIKAd — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021

Ten Hag was nadat hij stopte met voetballen jarenlang in verschillende technische functies werkzaam bij achtereenvolgens FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, Bayern München en FC Utrecht. Hij werd in december 2017 aangesteld bij Ajax als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. In het seizoen 2018/19 werd hij kampioen met Ajax, won hij de TOTO KNVB Beker en loodste hij de ploeg naar de halve finale van de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video 'Ten Hag geschikt voor Spurs' | 'Feyenoorder Berghuis juist geen moeilijke jongen' Meer videos

Voor die prestaties werd Ten Hag beloond met de Rinus Michels Award, de award die wordt uitgereikt aan de beste trainer van de Eredivisie; in 2016 won hij die prijs al in dienst van FC Utrecht. Aan het begin van het seizoen 2019/20 won Ten Hag met Ajax de Johan Cruijff Schaal. Het seizoen werd voortijdig afgebroken, maar Ajax eindigde wel op de eerste plaats. Dit seizoen strandde hij in de kwartfinale van de Europa League, won hij de beker ten koste van Vitesse en staat hij op het punt om Ajax officieel kampioen te maken.