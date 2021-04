Nederlandse amateurs op proef bij viervoudig kampioen: ‘Écht een grote club’

Er is voor Rafaël Dantas Camargo en Thymo Scheper mogelijk een hele bijzondere overstap in de maak. Het tweetal speelt dit seizoen normaal gezien in de Onder-19 van de Haarlemse amateurclub EDO, maar is deze week op stage bij KV Mechelen. Mochten ze tijdens deze proefperiode een goede indruk achterlaten, mogen ze aansluiten bij het beloftenteam van de Belgische club.

De wekker van Dantas Camargo en Scheper ging donderdagochtend al om half vijf. Het tweetal werd al om negen uur op het trainingscomplex van KV Mechelen verwacht, dus raasden ze voor dag en dauw al vanuit Noord-Holland richting België. “Je droomt hiervan, dus ik mag niet klagen. Ik ben er super blij mee”, reageert Dantas Camargo - een zeventienjarige vleugelaanvaller - direct als de drukke dagen tijdens de stageweek ter sprake komen. Ook ploeggenoot Schepers - een achttienjarige links- annex rechtsback - haalt zijn schouders op. “Het is heel druk, we moeten iedere dag heen en weer naar België. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om je droom te laten uitkomen.”

Langzaam maar zeker begint voor de twee amateurvoetballers hun droom gestalte te krijgen. Ze sloten zich anderhalf jaar geleden aan bij de academie van Thanasi Ntinoudis (Sportwereld Ntinoudis), om buiten hun amateurclub extra te kunnen trainen. “Van kleins af aan wilde ik profvoetballer worden, maar rond mijn twaalfde of dertiende had ik de hoop een beetje opgegeven. Totdat ik Thanasi tegenkwam, hij zag me voetballen en vroeg of ik met hem wilde komen trainen. Hij heeft me er weer in doen geloven. Ik ben een betere voetballer geworden, conditioneel fitter én mentaal sterker. Ik lette al op mijn voeding en ging op tijd naar bed. Gewoon strak, je moet gedisciplineerd zijn als je de top wil halen”, legt Dantas Camargo uit. Ntinoudis, eveneens zaakwaarnemer, stuurde videobeelden van zijn twee pupillen naar KV Mechelen en de Belgische club raakte dusdanig gecharmeerd dat ze deze week op stage mochten komen.

“Het was niet per se een verrassing, ik had wel het gevoel dat het eraan zat te komen. Het was héél leuk om te horen, ja. We hebben er hard voor gewerkt en ik denk dat ik er wel klaar voor was. Dus in dat opzicht ben ik ook opgelucht dat de kans is gekomen. Daar ben ik Thanasi heel dankbaar voor. Door de intensiteit en serieusheid van zijn trainingen raakte ik enorm gemotiveerd”, glundert Schepers. KV Mechelen is een grote naam in het Belgisch voetbal. Er prijken vier landstitels, twee bekers en een onder Aad de Mos veroverde Europa Cup II op de erelijst. “Is dat zo? Mooi, hoor. Dat is wel een beetje voor mijn tijd geweest”, reageert Schepers voorzichtig als de naam van De Mos valt. “Ik wist niet zo heel veel van de club. Dat ze hoog speelden, dat wel. Maar verder was het een beetje een verrassing.”

Het is wel even een stap: van het Haarlemse Noordersportpark waar EDO zijn wedstrijden speelt naar het trainingscomplex van KV Mechelen. “Er worden analyses gedaan, je hebt verschillende trainers. Voor tactiek, voor het fysieke aspect. Het is écht een hele grote club, het niveau ligt enorm hoog. Het verschil met het amateurvoetbal is vrij groot. Ik kan hier veel leren, me enorm ontwikkelen en grote stappen zetten. Iedereen is goed, iedereen is op niveau. Dat helpt je ook om je te ontwikkelen”, zegt Dantas Camargo. Schepers beaamt dat het niveau bij de beloften van KV Mechelen wel wat hoger ligt dan bij de Onder-19 van EDO, dat uitkomt in de derde divisie. “Op een gegeven moment raak je een beetje in de flow met het tempo. De trainingen zijn van een hoger niveau, het is veel professioneler dan ik gewend was. Voor mijn gevoel gaat het wel lekker.”

“Het voelt al een beetje alsof ik profvoetballer ben, hiermee komt al wel een droom uit. Het is gaaf om toch al een beetje om als profvoetballer te leven. Die droom heb ik nooit opgegeven”, vertelt Schepers met een glimlach. Het tweetal krijgt volgende week te horen of ze definitief mogen aansluiten bij de beloftenploeg van KV Mechelen. Dantas Camargo besluit vastberaden: “Dit is mijn eerste kans bij een profclub en ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen dat dit direct de enige hoeft te zijn.”