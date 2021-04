Champions League-kandidaat lanceert charmeoffensief richting Schmidt

Vrijdag, 30 april 2021 om 10:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:03

Roger Schmidt zou een geschikte trainer zijn voor Eintracht Frankfurt, vindt sportief directeur Bruno Hübner. De beleidsbepaler van de Bundesliga-club maakt in een interview met Fussball News geen geheim van zijn waardering voor de huidige oefenmeester van PSV. Hübner houdt zich echter afzijdig in de zoektocht naar een nieuwe trainer, daar hij na dit seizoen vertrekt als directeur. "Dat is de taak van degenen die het in de toekomst voor het zeggen hebben", maakt Hübner duidelijk. Eintracht zoekt naar een opvolger van Adi Hütter, die voor 7,5 miljoen euro naar Borussia Mönchengladbach.

De verrichtingen van Schmidt worden al jarenlang gevolgd in Frankfurt. Toen Eintracht in het voorjaar van 2014 zocht naar een opvolger van Armin Veh, die na drie seizoenen overstapte naar VfB Stuttgart, was Schmidt in beeld. Hij koos uiteindelijk echter voor Bayer Leverkusen. "Ik heb Roger meerdere keren ontmoet en ook telefonisch gesproken", blikt Hübner terug. "Wij waren relatief ver. Ik was afgereisd naar Oostenrijk voor de Champions League-wedstrijd tussen Red Bull Salzburg (de toenmalige club van Schmidt, red.) en FC Basel. Ik was stomverbaasd dat Michael Reschke (toenmalig directeur van Leverkusen) voor me zat. Op basis van kleine dingetjes is Roger naar Leverkusen gegaan."

Hoewel Hübner zich niet actief ontfermt over de zoektocht naar een nieuwe trainer, geeft hij toe nog altijd zeer gecharmeerd te zijn van Schmidt. "Roger is een absolute expert. Hij is een fanaticus als het aankomt op aanvallend voetbal, hij zit vol ambitie en leeft voor het voetbal. De gesprekken met hem zijn altijd constructief geweest. Hij is ook buiten het veld een persoonlijkheid. Hij is zeker een trainer die ik me makkelijk zou kunnen voorstellen bij Eintracht.” Spelers als Stefan Ilsanker en Martin Hinteregger werkten onder Schmidt bij Salzburg, zijn nu actief bij Eintracht en prezen in het verleden zowel de trainerskwaliteiten als de menselijke kant van de oefenmeester.

Er zijn naar verluidt ook twijfels in Frankfurt bij diezelfde 'menselijke kant'. Schmidt wordt gezien als iemand die zijn emoties niet altijd de baas is langs de zijlijn. In Duitsland raakte hij verzeild in verbale confrontaties met scheidsrechter Felix Zwayer en collega-trainer Julian Nagelsmann; in Nederland werd zijn ruzie met arbiter Bas Nijhuis breed uitgemeten. Hübner ziet echter geen problemen in dat opzicht en blijft pleiten voor de komst van Schmidt. "Hij is een echte specialist, een toptrainer. En een toppersoon. Ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen." Eintracht staat momenteel vierde in de Bundesliga en is daarmee virtueel geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Donderdag meldde BILD dat Eintracht in ieder geval Erik ten Hag van de kandidatenlijst heeft geschrapt. De salariswensen van de trainer van Ajax zouden te hoog liggen. De krant schreef dat Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart), Urs Fischer (1. FC Union Berlin) en Schmidt nog altijd in beeld zijn. Glasner kan echter ook naar Oostenrijk terugkeren om Jesse Marsch op te volgen bij Red Bull Salzburg. Marsch gaat naar RB Leipzig. Schmidt zei een week geleden dat hij niet wilde ingaan op de geruchten. "In Duitsland zijn veel clubs op zoek naar een coach, maar ik ga niet elke keer reageren op geruchten. Die zijn er namelijk altijd." Zijn contract bij PSV loopt nog een jaar door.