Paul Pogba toont zelfspot: ‘Ik wilde de Engelsman uithangen, maar...’

Donderdag, 29 april 2021 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Paul Pogba won donderdagavond met Manchester United met grote overmacht van AS Roma (6-2). De middenvelder begon slecht aan de wedstrijd door na een klein kwartier met een sliding een penalty weg te geven. Pogba reageert na afloop vol zelfspot en zegt dat hij misschien niet meer moet tackelen.

Pogba wilde vroeg in het duel een voorzet van Rick Karsdorp voorkomen en zette daarbij een sliding in. De glijdende voorzet van de rechtsback van AS Roma kwam tegen de hoog geheven arm van Pogba en leverde Roma een penalty op. "Wat ik had kunnen doen om het te voorkomen? Gewoon niet tackelen. Waarom zou ik moeten tackelen?", lacht Pogba voor de camera van BT Sport.

"Ik probeer om te tackelen en de Engelsman uit te hangen, maar ik zal meer moeten oefenen zonder mijn armen omhoog te doen", aldus Pogba, die voor het overige een goede wedstrijd speelde. Zo zette de Fransman met een prachtige dribbel op links de openingstreffer van Bruno Fernandes op en kopte hij in de tweede helft binnen uit een voorzet van de Portugees. Manchester United heeft een uitstekende uitgangspositie, maar Pogba rekent zich nog niet volledig rijk.

Het staat alweer gelijk op Old Trafford! Rick Karsdorp schiet de bal tegen de arm van Paul Pogba, AS Roma krijgt een strafschop en Lorenzo Pellegrini mist niet vanaf elf meter. Hoeveel goals gaan er nog vallen!? #rtl7 #UEL pic.twitter.com/lcp5sJfVKc — VTBL ? (@vtbl) April 29, 2021

"Het resultaat is absoluut positief, maar het is nog niet afgelopen", aldus de aanvallende middenvelder. "Er is nog een wedstrijd te spelen, dus we moeten gefocust blijven en het volgende duel met dezelfde mentaliteit spelen." United boog na rust een 1-2 achterstand om in een 6-2 zege. "We maakten twee fouten en kregen twee goals tegen", zegt Pogba. "Na die tweede tegengoal liepen we een beetje overal en nergens, maar in de rust hebben we besproken om het simpel te houden. De manager heeft een toespraak gehouden en we kwamen allemaal gemotiveerd de kleedkamer uit om zoveel mogelijk goals te maken."