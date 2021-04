Cavani en Bruno Fernandes bezorgen AS Roma kansloze uitgangspositie

Donderdag, 29 april 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel

Manchester United heeft donderdagavond een gigantische stap gezet richting de finale van de Europa League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer kwam voor rust verrassend op achterstand tegen AS Roma, maar maakte die in een ijzersterke tweede helft goed: 6-2. Uitblinkers aan de zijde van United waren Bruno Fernandes en Edinson Cavani, die beiden twee doelpunten én twee assists verzorgden. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd bij AS Roma en versierde in de eerste helft een strafschop; Donny van de Beek bleef op de bank bij United.

De eerste kans die Manchester United kreeg werd meteen benut. Edinson Cavani werd in de negende minuut met de rug naar het doel aangespeeld na een schitterende dribbel van Paul Pogba. Cavani stuurde met een slimme steekpass Bruno Fernandes weg, die de bal vervolgens handig over Pau Torres stiftte: 1-0. AS Roma had slechts zes minuten nodig om terug te komen. Rick Karsdorp wilde op de achterlijn al glijdend voorzetten en schoot de bal tegen de hoge arm van de eveneens glijdende Paul Pogba. Dat had een penalty tot gevolg, die door Lorenzo Pellegrini werd binnen geschoten: 1-1.

Roma had de pech dat Jordan Veretout zich al na vijf minuten moest laten vervangen met een spierblessure en verloor na een half uur ook nog doelman Pau Torres door een schouderkwetsuur. Het verhinderde de Italianen niet om na ruim een half uur de leiding te grijpen. Pellegrini werd in complete vrijheid aangespeeld in de zestien en legde breed op de inlopende Edin Dzeko: 1-2. Roma verloor daarna opvallend genoeg ook Leonardo Spinazzola nog met een blessure.

Manchester United had grote moeite om in de eerste helft nog iets te creëren, maar kreeg op slag van rust een enorme kans in de schoot geworpen. Bryan Cristante schoof de bal zomaar in de voeten bij Edinson Cavani, die eerst op de ingevallen doelman Antonio Mirante en daarna op Chris Smalling schoot. Drie minuten na rust was het wél raak voor Cavani, die de counteraanval van United zelf inleidde. De Uruguayaan kreeg de bal terug van Bruno Fernandes en schoot die van dichtbij precies in de kruising: 2-2.

Cavani kreeg daarna een nieuwe grote kans, maar mikte ditmaal uit een lage voorzet van Luke Shaw over. Even later was het alsnog raak voor de centrumspits, toen Mirante een schot van Aaron Wan-Bissaka slecht verwerkte. De bal rolde zo voor de voeten bij Cavani, die van dichtbij afwerkte: 3-2. Cavani probeerde zeven minuten later een bal te hakken, miste de bal en werd daarna onderuit gegleden door Smalling. Het leverde United een discutabele strafschop op, die door Bruno Fernandes onberispelijk werd benut: 4-2. Het werd nog mooier voor United, want vier minuten later kopte Pogba raak uit een ragfijne voorzet van Bruno Fernandes: 5-2. In de slotfase verstuurde Cavani een schitterende pass met buitenkant voet richting Mason Greenwood. De invaller dribbelde het strafschopgebied in en vond met rechts de verre hoek: 6-2.