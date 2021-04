‘Ik denk dat Frank de Boer ook Mitchel Bakker goed in de gaten houdt’

Donderdag, 29 april 2021 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:39

Arnold Bruggink ziet Mitchel Bakker als kandidaat voor EK-deelname met het Nederlands elftal. De linksback stond woensdag negentig minuten op het veld in de eerste halvefinalewedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester City (1-2) in de Champions League. Het verbaast velen dat Bakker op zo'n hoog niveau actief is, maar net als Bruggink ziet ook Adri van Tiggelen in Bakker een potentiële international.

"Ik vind het wel een mooi voorbeeld voor jongens die andere keuzes durven te maken", geeft Bruggink aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens de analist van ESPN wordt in Nederland 'altijd op de Nederlandse manier' gedacht en is dat niet altijd de juiste denkwijze. "Een carrière moet netjes via de gebaande wegen gaan. Maar in het buitenland wordt er heel anders naar voetbal gekeken. Wij kijken in Nederland vaak naar wat spelers niet kunnen, maar als het voor iemand ergens anders beter op z’n plek valt, kun je soms meer dan je denkt."

De reactie van Mitchel Bakker na de nederlaag tegen Manchester City

Volgens Ruud Krol, die als linksachter drie keer de Europacup I won met Ajax en bovendien 83 interlands speelde voor Oranje, komt Oranje nog te vroeg. "Maar hij is jong en jeugd mag fouten maken. Als hij zich in verdedigend opzicht gaat ontwikkelen, kan hij in de toekomst international worden." Van Tiggelen denkt dat Bakker er al aan toe is. "Als je bij zo’n ploeg wordt opgesteld in de halve finale van de Champions League, moet je het ook in het Nederlands elftal kunnen redden. Hij heeft alles wat nodig is om te slagen: voetballende kwaliteiten, loopvermogen en hij schuwt de duels niet."

Bruggink wijst erop dat Bakker na zijn overstap naar Frankrijk lang onder de radar is gebleven, terwijl een speler als Owen Wijndal wekelijks kan opvallen in de Eredivisie. "Maar ik denk ook dat Frank de Boer Bakker goed in de gaten houdt. Het zou gek zijn als aan hem voorbij wordt gegaan richting het EK", voegt de voormalig aanvaller daar evenwel aan toe. Spelers als Daley Blind, Patrick van Aanholt, Nathan Aké en zelfs Tonny Vilhena speelden de afgelopen jaren op de linksbackpositie bij Oranje. In de drie WK-kwalificatiewedstrijden die Oranje vorige maand afwerkte koos De Boer steevast voor Wijndal.

Het optreden van Bakker werd gemengd ontvangen door de buitenwereld. Zowel L’Equipe als The Guardian gaf Bakker een 5 voor zijn optreden tegen Manchester City. Le Parisien was positiever en oordeelde dat 'Mauricio Pochettino werd beloond voor zijn verrassende keuze voor Bakker als linksback'. De vleugelverdediger kende met name in de tweede helft moeite met zijn directe tegenstander Riyad Mahrez. Bovendien werd hij op het veld meerdere keren verbaal aangepakt door Neymar, die niet blij was met balverlies of verkeerde passes van zijn ploeggenoot.