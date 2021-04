Ronald Koeman baalt van zijn rode kaart: ‘Wilde hij de hoofdrolspeler zijn?’

Donderdag, 29 april 2021 om 21:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:53

Ronald Koeman moest de laatste 25 minuten van het duel tussen Barcelona en Granada (1-2) in LaLiga vanaf de tribune van het Camp Nou bekijken. De trainer kreeg een rode kaart van scheidsrechter Pablo González Fuertes vanwege bepaalde aanmerkingen richting de vierde official. Koeman mist door zijn naderende schorsing sowieso het duel van zondag met ex-werkgever Valencia en volgens Spaanse media betekent een rode kaart automatisch twee duels schorsing. Dat betekent dat Koeman ook de topper tegen Atlético Madrid zou moet laten schieten.

Koeman snapte na afloop nog steeds niet waarom hij een rode kaart had ontvangen. “Ik begrijp het niet. Volgens Carles Naval (teammanager, red), was het wegens een gebrek aan respect jegens de vierde official”, vertelde de Nederlander na afloop aan de zijlijn, in gesprek met Movistar+. “Ik heb niks verkeerds gezegd tegen de vierde official. Ik heb geen beledigingen geuit, niets. Het is ongelooflijk dat ik een rode kaart heb gekregen. Maar als hij de hoofdrolspeler wilde zijn? Bedankt.”

Oh oh.. ?? Ronald Koeman heeft iets geroepen en wordt met rood naar de tribunes gestuurd ?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/Wz8Wajb0mW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2021

Koeman wilde niet zeggen of kon zich niet herinneren wat hij dan wél had gezegd. “Ik weet het niet. Ik weet niet wat er in het scheidsrechtersrapport zal komen te staan. Maar als er dingen in komen te staan die ik niet heb gezegd, dan zal ik er wat aan moeten doen.” De verslaggever vroeg aan Koeman of hij boos op zichzelf was of op iemand anders, bijvoorbeeld de vierde official. “Er waren enkele momenten dat hij mij op een bepaalde manier antwoord gaf. Maar ik weet niet wat gebrek aan respect inhoudt als je iemand niet beledigt. Niet voor de eerste keer snap ik er niets van.”

Eenmaal in de perszaal van het Camp Nou kreeg Koeman te horen dat ‘een gebrek aan respect richting de vierde official’ in het scheidsrechtersrapport inderdaad als reden voor zijn uitsluiting was genoteerd. “Dat is niet waar. Gebrek aan respect is als je iemand beledigt en dat is niet gebeurd. We hebben gedurende de wedstrijd enkele momenten met elkaar besproken en dat gebeurde op een respectvolle manier. Ik zou graag willen weten welke woorden ik dan heb gebruikt. In ieder geval geen lelijke woorden”, benadrukte hij.

Koeman betreurt zijn afwezigheid in de komende duels. “Ik weet niet of dat van invloed zal zijn op het team. Het is wel van invloed op mij. Als ik lelijke woorden heb gebruikt, dan is het mijn verantwoordelijkheid, maar dat was niet het geval. We zullen moeten afwachten. Meer kan ik er niet over zeggen.”