Barcelona verliest door 39-jarige; rood voor Ronald Koeman

Donderdag, 29 april 2021 om 20:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:12

Barcelona heeft donderdagavond een dure nederlaag geleden in LaLiga. Het team van Ronald Koeman zou bij winst op Granada alleen aan kop gaan in de Spaanse competitie, maar de bezoekers uit Zuid-Spanje vertrokken juist met een 1-2 overwinning uit het Camp Nou. Koeman kreeg na ruim een uur spelen bovendien een rode kaart en ontbreekt zondag op de bank tegen zijn ex-werkgever Valencia en mogelijk ook tegen Atlético Madrid. Door de verrassende nederlaag blijft Barcelona derde, met evenveel punten als Real Madrid: 71. Atlético blijft koploper met 73 punten. In het tweede weekeinde van mei staan de toppers Barcelona - Atlético en Real Madrid - Sevilla op het programma.

Barcelona domineerde de eerste helft van begin tot eind met liefst 79 procent balbezit. Ondanks het overwicht op het veld had het team van Koeman moeite om voor gevaar te zorgen tegen een Granada dat achterin een zeer degelijke indruk maakte. In de eerste twintig minuten kwam Barcelona niet verder dan een laag schot van Antoine Griezmann, die zag hoe doelman Aarón Escandell goed reageerde. Het bleek een voorbode van de 1-0 enkele minuten later.

Na een balverovering van Ilaix Moriba, die de voorkeur kreeg boven Pedri, belandde de bal uiteindelijk bij Messi, die het leer aan Griezmann gaf. De Fransman ontdeed zich heerlijk van zijn bewaker en gaf de bal fraai terug aan de clubtopscorer, die Aarón met een laag schot in de verste hoek verschalkte. De keeper van Granada voorkwam tien minuten voor tijd met zijn voet dat Messi op aangeven van Sergio Busquets er 2-0 van maakte. Granada had moeite om in de eerste 45 minuten zijn stempel op de wedstrijd te drukken en kwam amper in de buurt van het doelgebied van Marc-André ter Stegen.

Barcelona was ook in de eerste vijftien minuten na rust bijzonder superieur. Pogingen van Griezmann en Sergi Roberto, na voorbereidend werk van Frenkie de Jong, gingen maar net naast het doel van Aarón. Na iets meer dan een uur spelen ging het echter mis voor de Catalanen. Luis Suárez draaide goed weg bij Samuel Umtiti en zag hoe Óscar Mingueza zijn pass richting Darwin Machis niet kon onderscheppen. Machis was al weggelopen bij Sergi Roberto en schoot de bal hard en laag langs Ter Stegen: 1-1. Na een opmerking van de boze Koeman naar de arbitrage moest hij enkele minuten later van arbiter Pablo González Fuertes inrukken.

Oh oh.. ?? Ronald Koeman heeft iets geroepen en wordt met rood naar de tribunes gestuurd ?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/Wz8Wajb0mW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2021

Met Alfred Schreuder als hoofdverantwoordelijke probeerde Barcelona te reageren: Mingueza en Moriba maakten plaats voor Ousmane Dembélé en Pedri. Het werd echter alleen maar erger voor de Catalanen. Na een uitstekende voorzet van Adrián Marín vanaf links kon Jorge Molina, 39 jaar en 7 dagen, ongehinderd de 1-2 achter Ter Stegen binnenkoppen. Alfredo Di Stéfano (39 jaar en 223 dagen) blijft nipt de oudste doelpuntenmaker ooit in het Camp Nou. De invalbeurt van Trincao voor Busquets was de laatste troef van Barcelona, maar de thuisnederlaag kon niet meer worden afgewend.