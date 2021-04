Ex-model Kathryn Mayorga eist 65 miljoen euro van Cristiano Ronaldo

Donderdag, 29 april 2021 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:36

Kathryn Mayorga eist in een aanstaande rechtszaak een schadevergoeding van liefst 65 miljoen euro van Cristiano Ronaldo, zo blijkt uit vrijgegeven gerechtelijke documenten die in handen zijn van The Mirror. Het 37-jarige voormalig model claimt in 2009 in Las Vegas te zijn verkracht door de 36-jarige sterspeler van Juventus. In 2010 tekende Mayorga een zwijgovereenkomst met Ronaldo, maar de Amerikaanse vrouw claimt die onder druk te hebben getekend en wil alsnog miljoenen zien.

Mayorga claimt in 2009 op een hotelkamer in Palms Place seksueel misbruikt te zijn door Ronaldo. De Amerikaanse beweert samen met een vriendin na de stapavond te zijn uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo benadrukte eerder in een reactie dat de seks met wederzijdse instemming was. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schreef hij in 2019 jaar op Twitter. In 2010, een jaar na de vermeende zaak, betaalde Ronaldo wél 375.000 dollar aan de vrouw: in ruil daarvoor zou ze nooit meer over de zaak praten. Dat hield Mayorga vol tot in 2018, toen ze in een interview alsnog sprak over de vermeende verkrachting. Er volgde een onderzoek naar Ronaldo, die een jaar later werd vrijgesproken.

De nu aangekondigde rechtszaak draait om de zwijgovereenkomst uit 2010. Mayorga beweert nu die onder druk te hebben getekend, in een periode dat ze 'psychisch ontoerekeningsvatbaar' was. De vrouw eist ruim twintig miljoen euro voor 'pijn en lijden' in het verleden, nog eens twintig miljoen euro voor toekomstig 'pijn en lijden' en nog eens twintig miljoen euro als schadevergoeding. Daarbovenop komen de juridische kosten, waardoor de totale claim uitkomt op 65 miljoen euro.