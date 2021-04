Van der Sar ontstemd over besluit kabinet: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk’

Donderdag, 29 april 2021 om 18:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:05

Ajax is 'zeer teleurgesteld' dat er zondag bij de mogelijke kampioenswedstrijd tegen FC Emmen geen toeschouwers welkom zijn in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt de club in een statement. Het demissionaire kabinet besloot donderdagmiddag om de landelijke pilot met toegangstests niet te verlengen, waardoor de stadions in de Eredivisie in de komende speelronde leeg zijn.

Zondag waren nog 7500 fans aanwezig bij het duel tussen Ajax en AZ (2-0), waarin Ajax zich officieus tot kampioen van Nederland kroonde. Ajax schrijft dat die proef naar tevredenheid verliep, waardoor 'de hoop en verwachting er was' dat er ook in de laatste speelrondes van de Eredivisie beperkt publiek aanwezig kon zijn. Algemeen directeur Edwin van der Sar baalt ervan dat het kabinet toch anders heeft besloten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wij vinden het onbegrijpelijk", reageert Van der Sar op de website van Ajax. "Er zaten vorige week bij Ajax - AZ bijna 7500 supporters in de ArenA, iedereen was getest. En het is allemaal naar wens verlopen. Het enthousiasme was enorm en goed voelbaar in het stadion. Zondag komt Emmen hier op bezoek. Het smaakte naar meer maar het wordt veel minder. Sterker nog, dit voelt alsof we terug bij af zijn."

"Ik sluit me aan bij de woorden van de KNVB, ECV en KKD die constateerden dat de pilot een losse flodder was en dat het niet uit te leggen is aan fans", vervolgt de oud-keeper. "We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld." Eerder op de donderdag liet Supporterscollectief Nederland, een overkoepelende organisatie voor alle supportersverenigingen en -groepen van betaaldvoetbalclubs, al weten het besluit af te keuren.

Matthijs Keuning, voorzitter van het orgaan, zei tegen het Algemeen Dagblad dat ‘er geen touw meer vast te knopen is’ aan de besluitvorming van de politiek. "Eerst zegt het kabinet dat er langzaam versoepeld moet worden en vervolgens wordt na een geslaagd weekeinde met publiek besloten dat er toch geen fans meer naar de stadions mogen. Er valt geen touw meer aan vast te knopen", aldus Keuning, die sprak van een 'ondoordacht, onnodig en bureaucratisch besluit'.

Ook de supportersvereniging van Ajax betreurt het ten zeerste dat het stadion leeg blijft bij de mogelijke kampioenswedstrijd. "Als SV Ajax vinden wij deze beslissing uiterst teleurstellend. Wij roepen al sinds augustus 2020 dat er testenevenementen zouden moeten plaatsvinden. Nu dit de laatste tijd eindelijk gebeurde en succesvol bleek, is een dergelijke beslissing voor ons niet uitlegbaar aan de achterban", aldus directeur Fabian Nagtzaam. "Wij hebben groot respect voor alle kampioenen in de zorg en deze mag ook nooit worden overbelast, maar ons inziens bewezen de eerdere testevenementen, waaronder de wedstrijd afgelopen zondag in de Johan Cruijff Arena, dat het kan."