Steijn niet in quarantaine na Ibiza-trip: ‘Hij stapt vanuit de auto op het veld’

Donderdag, 29 april 2021 om 18:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:47

Hoewel hij donderdag terugkeerde van een zesdaagse zakentrip op Ibiza, gaat Maurice Steijn niet in quarantaine. De trainer van NAC Breda leidt zaterdag voor het eerst deze week de groepstraining in Zundert; vrijdag heeft NAC een vrije dag. De overheid adviseert vijf tot tien dagen in quarantaine te gaan na een buitenlandse reis, maar NAC meldt in een verklaring aan BN DeStem dat Steijn op Ibiza dagelijks aan een sneltest is onderworpen en dat de KNVB vindt dat hij verantwoord kan coachen.

Als Steijn het dringende advies van de overheid zou volgen, zou hij de wedstrijden tegen NEC (3 mei) en MVV Maastricht (7 mei) missen, terwijl hij tot die tijd ook geen trainingen had kunnen leiden. De overheid adviseert sowieso om in ieder geval tot en met 15 mei alleen naar het buitenland te reizen als dat noodzakelijk is. Topsporters die internationaal op het hoogste niveau actief zijn worden vrijgesteld van thuisquarantaine na een buitenlandse reis, maar Steijn valt niet onder die noemer uitzonderingen.

"Wij hebben regelmatig en veelvuldig contact met de KNVB en meer specifiek in dit geval: de bondarts", geeft NAC in een verklaring aan. "Uiteraard hebben wij deze situatie ruim van tevoren getoetst. Ook na de toetsing bevestigt de KNVB dat Maurice Steijn verantwoord kan coachen en dus ook gewoon aanwezig zal zijn bij de wedstrijd (tegen NEC, red.). NAC levert maatwerk, net als de andere clubs als het gaat om de maatregelen en de naleving hiervan." NAC geeft aan 'veel strenger' te werk te gaan dan de maatregelen van het RIVM en de overheid voorschrijven. In de afgelopen maanden heeft de club ruim drieduizend testen afgenomen, waaronder sneltesten.

"Zo ook in dezen. Steijn zal de komende dagen op dagelijkse basis worden getest en gaat uiteraard mee in de reguliere testronde voor aankomende speelronde. Daarnaast heeft Steijn ook de afgelopen dagen iedere dag een sneltest laten afnemen. Steijn komt omgekleed aan op de club, stapt vanuit zijn auto op het veld, behoudt afstand tot alle spelers en staf en stapt na de training weer in de auto", aldus de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie. "Dit in conform de strenge KNVB protocollen die we vanaf het begin al opvolgen. Dit betekent dat Maurice de wedstrijdvoorbereiding op NEC zelf kan leiden, alsmede de wedstrijd."