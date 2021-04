Clubleiding van Ajax toont vertrouwen in zeventienjarige Ar'jany Martha

Donderdag, 29 april 2021 om 17:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:52

Ajax ziet toekomst in Ar'jany Martha. De aanstaand kampioen van de Eredivisie maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de zeventienjarige rechtsbuiten een nieuw contract heeft ondertekend. Martha ligt daardoor vast tot de zomer van 2024. Zijn vorige contract liep medio 2022 af.

Na een periode van vier jaar in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam maakte Martha in de zomer van 2019 de overstap naar Ajax. Hij debuteerde aan het begin van dit seizoen, op 30 augustus 2020, in het betaald voetbal. Martha had toen een basisplek in de wedstrijd tussen Jong Ajax en Roda JC Kerkrade (0-4 nederlaag). Sindsdien speelde hij 26 wedstrijden voor de beloften in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 14 als basisspeler.

Martha scoorde dit seizoen drie keer. De linkspoot maakte zijn eerste doelpunt op 11 december in het uitduel met De Graafschap (2-2) en scoorde in de daaropvolgende speelronde ook tegen Telstar (1-2 nederlaag). Vervolgens stond Martha droog tot de wedstrijd tegen MVV Maastricht (4-3 zege) van 19 maart. Vorige week vrijdag kwam hij aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen in het verloren duel met NEC (0-1). Jong Ajax gaat vrijdagavond op bezoek bij Almere City FC.

