Femke Halsema zet streep door huldiging; Ajax werkt aan alternatief

Donderdag, 29 april 2021 om 16:06 • Yanick Vos

Ajax zal niet gehuldigd worden als het zondag de 35ste landstitel uit de clubgeschiedenis grijpt. Burgemeester Femke Halsema heeft donderdagmiddag bij een debat met de raadscommissie Algemene Zaken laten weten dat een huldiging niet tot de mogelijkheden behoort en er maatregelen getroffen worden om ‘mensen te ontmoedigen elkaar te treffen’ in Amsterdam. Volgens de burgemeester werkt Ajax achter de schermen aan een alternatieve huldiging op televisie.

Afgelopen zondag werd Ajax officieus kampioen door een 2-0 overwinning op AZ. Het gat met achtervolger PSV bedraagt met nog vier wedstrijden te spelen twaalf punten, terwijl het team van Ten Hag een veel beter doelsaldo heeft (+68 om +35). Na de zege op AZ, waarbij 7500 toeschouwers aanwezig waren in de Johan Cruijff ArenA, werd de aanstaande landstitel gevierd door honderden fans. Op dergelijke taferelen in de binnenstad zit Halsema met oog op het coronavirus zondag niet te wachten.

In de raad wordt met zorgen uitgekeken naar het aanstaande kampioenschap van Ajax. Er wordt volgens Het Parool gevreesd voor spontane huldigingsfeestjes in de stad, nu evenementen nog niet zijn toegestaan vanwege de coronacrisis. De zorgen worden gedeeld door Halsema, die donderdag in gesprek gaat met de politiechef en de Hoofdofficier van Justitie om voorbereidingen te treffen.

“Er kunnen in de stad geen momenten plaatsvinden waarop de huldiging gevierd wordt”, wordt Halsema geciteerd door de krant. “We zullen voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen elkaar te treffen.” Eerder vandaag maakte het kabinet bekend dat er de komende speelronde geen supporters welkom zijn in de Eredivisie. Om te voorkomen dat supporters alsnog massaal naar de Johan Cruijff ArenA komen, werkt Ajax volgens Halsema aan een alternatief.

“Ajax denkt na over een alternatieve huldiging die op televisie te zien is. Als stad zullen we, mocht Ajax officieel kampioen worden, zichtbaar maken hoe ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg, zonder verzameling van mensenmassa’s”, aldus Halsema. De wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen begint zondag om 14.30 uur.