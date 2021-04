‘Dit is een klap in ons gezicht, met een stevige vuist bovendien’

Donderdag, 29 april 2021 om 14:55 • Yanick Vos

Het besluit van het kabinet om de komende speelronde geen publiek toe te laten in de Eredivisie is bijzonder slecht ontvangen in de voetbalwereld. De KNVB, clubs en supportersverenigingen balen stevig van de beslissing, nadat afgelopen weekend de stadions voor het eerst dit kalenderjaar weer deels werden geopend. “Dit is een klap in ons gezicht, met een stevige vuist bovendien”, reageert FC Groningen-directeur Wouter Gudde in gesprek met Voetbal International.

In de Keuken Kampioen Divisie wordt op vrijdag 30 april in beperkte mate nog wel publiek ontvangen, zoals was gepland voor een pilot. Dat er voorlopig een einde komt aan wedstrijden met publiek in de Eredivisie noemt de KNVB ‘zeer teleurstellend’. “Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit”, zo begint een statement op de website van de bond.

Het artikel gaat verder onder de video 'Ten Hag geschikt voor Spurs' | 'Feyenoorder Berghuis juist geen moeilijke jongen' Meer videos

“In alle contacten van de KNVB, ECV en CED met Den Haag werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie”, zo leest het statement, ondertekend door Eric Gudde (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV en ECV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie, CED).

Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht, noemt het besluit op de clubwebsite 'een enorme domper'. De club had zich voorbereid op supporters in Stadion Galgenwaard voor het duel van komende zaterdag tegen Willem II. "Alles stond in de steigers, iedereen was er helemaal klaar voor om coronaproof te genieten van een voetbalwedstrijd. Afgelopen weekend is aangetoond dat de clubs wedstrijden op een goede, coronaproof, manier kunnen organiseren. Zeker gezien de voorbereidingen die gedaan zijn en de termijn waarop dit besloten is, kunnen we niet anders dan de conclusie trekken dat het besluit buitengewoon teleurstellend is. We zetten ons volledig in om bij de thuiswedstrijd tegen PSV wel publiek welkom te mogen heten.”

FC Groningen had aanstaande zondag tegen Sparta Rotterdam (14.30 uur) graag weer publiek ontvangen. De club was de kaartverkoop zelfs al gestart. “Ik had na afgelopen weekend het gevoel dat het goed zou komen, omdat het in alle stadions heel goed verlopen is”, legt Gudde uit aan VI. De algemeen directeur van Groningen kan maar weinig begrip opbrengen voor het besluit. “Je probeert logica in beslissingen te vinden, en die is er gewoon niet. Als ik nu ga vragen waarom het dit weekend niet mag en vorig weekend wel, kan niemand mij daar een antwoord op geven. Het ministerie heeft ons dat antwoord ook niet gegeven. Dat maakt het pijnlijk. Dit is niet uit te leggen aan supporters en sponsoren.”

Ajax kan zondag de 35ste landstitel officieel in de wacht slepen tegen FC Emmen. Fabian Nagtzaam, directeur van de Supportersvereniging Ajax, baalt ervan dat de Amsterdammers in een lege Johan Cruijff ArenA aantreden. Afgelopen zondag tegen AZ zaten er immers nog 7500 supporters op de tribune. “Als SV Ajax vinden wij deze beslissing uiterst teleurstellend. Wij roepen al sinds augustus 2020 dat er testenevenementen zouden moeten plaatsvinden. Nu dit de laatste tijd eindelijk gebeurde en succesvol bleek, is een dergelijke beslissing voor ons niet uitlegbaar aan de achterban”, aldus Nagtzaam tegen het Algemeen Dagblad. "Helaas", reageert de Supportervereniging PSV kort en bondig tegenover de NOS. Supporterscollectief Nederland, de overkoepelende organisatie van alle supportersverenigingen, baalt van het besluit. "Dit is niet uit te leggen. Wat een ondoordacht, bureaucratisch en onnodig besluit", zo klinkt een reactie aan de omroep.