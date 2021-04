Real Madrid bevestigt blessure; Spaanse media vrezen einde seizoen

Donderdag, 29 april 2021 om 15:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:13

Daniel Carvajal komt volgens Spaanse media dit seizoen niet meer in actie voor Real Madrid. De rechtsback heeft een spierblessure opgelopen. De Koninklijke heeft de blessure bevestigd via de officiële kanalen, maar doet zoals gebruikelijk geen uitlatingen over de duur van de herstelperiode. Onda Cero en AS melden dat Carvajal dit seizoen niet meer inzetbaar is. Daar tegenover staat de aanstaande terugkeer van Sergio Ramos, Federico Valverde en Ferland Mendy.

Carvajal moest zich dinsdagavond in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea (1-1) noodgedwongen laten vervangen door Álvaro Odriozola. De blessure van de rechtsback is de zoveelste tegenslag voor Zinédine Zidane dit seizoen. De Franse oefenmeester kampt al het hele seizoen met blessureleed binnen zijn selectie en ziet de ene na de andere verdediger wegvallen. Ook Carvajal moest het grootste gedeelte van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. De rechtspoot kwam in slechts 15 van de 45 wedstrijden in actie. Door zijn nieuwe kwetsuur is het zelfs de vraag of hij het EK gaat halen met Spanje.

De afwezigheid van Carvajal vormt een aanzienlijk probleem voor Zidane, daar de trainer ook al niet kan beschikken over Lucas Vázquez. Hij viel in de gewonnen Clasico tegen Barcelona (2-1) uit met een blessure aan de knie en wordt eind mij pas terug verwacht. Ook het meespelen van Marcelo in de return tegen Chelsea is hoogst onzeker. De linksback is door de Spaanse overheid aangewezen om te helpen tijdens de verkiezingen in Madrid, volgende week dinsdag. Real gaat er alles aan doen om de Braziliaan alsnog op tijd in Londen te krijgen, maar de vraag is of dat gaat lukken.

Tegenover alle blessuregevallen staat de terugkeer van Mendy en Valverde. Laatstgenoemde is op de weg terug van het coronavirus, terwijl ook Mendy zich in de laatste fase van zijn herstel bevindt. Ramos kan mogelijk komend weekend alweer minuten maken als Real aantreedt tegen Osasuna. Verwacht wordt dat Zidane voor het duel met Chelsea weer teruggaat naar een viermansdefensie, waarbij Mendy eventueel de plek van Marcelo kan innemen en Valverde het middenveld moet zien te versterken. De Uruguayaanse middenvelder is ook inzetbaar als rechtsback, zo bleek eerder dit seizoen.

In de voorhoede kent Zidane de minste problemen als het om blessuregevallen gaat. Mocht de Franse leermeester kiezen voor een 4-4-2-formatie, dan is de enige vraag wie Karim Benzema komt vergezellen in de aanvalslinie. Eden Hazard, Vinícius Júnior, Marco Asensio en Rodrygo komen daarvoor in aanmerking. Vinícius lijkt een streepje voor te hebben, maar zijn optreden tegen Chelsea heeft volgens AS twijfels doen rijzen bij Zidane, die overweegt om Hazard een kans te geven tegen zijn voormalig werkgever, mocht hij honderd procent fit zijn.