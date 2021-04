Media wijzen uitblinker aan bij City: ‘Een van de beste aankopen ooit’

Donderdag, 29 april 2021 om 14:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Het optreden van Rúben Dias tegen Paris Saint-Germain heeft bij buitenlandse media tot lovende reacties geleid. De centrale verdediger van Manchester City maakte een sterke indruk in de met 1-2 gewonnen halve finale van de Champions League en werd vooral geroemd door het feit dat hij Kylian Mbappé en Neymar van scoren af wist te houden. De van Benfica overgenomen Dias wordt zelfs beschouwd als 'een van de beste aankopen van Guardiola'.

Dias liet zich in de eerste helft in de lucht aftroeven door Marquinhos bij de openingstreffer van PSG, maar herstelde zich in het tweede bedrijf, zoals heel City dat deed. "Rúben Dias, een van de beste aankopen die Josep Guardiola ooit heeft gedaan", slingerde ESPN woensdagavond het wereldwijde web op. Verslaggever Henry Winter van The Times ging nog een stap verder. "Rúben Dias heeft opnieuw laten zien waarom hij verkozen moet worden tot voetballer van het jaar. Het lukte hem om in twee weken tijd Harry Kane, Kylian Mbappé en Neymar van scoren af te houden. Manchester City heeft verdiend gewonnen."

Ook AS had enkel lovende woorden over voor de vorig jaar van Benfica overgenomen verdediger. "De laatste wedstrijden van de Portugees waren tegen aanvallers van wereldformaat", begint de Spaanse sportkrant zijn lofzang. "We hebben ze geen van allen gezien. Eerst Erling Braut Haaland in de kwartfinale van de Champions League, toen Harry Kane in de finale van de League Cup en tot slot Kylian Mbappé in de halve finale van de Champions League. Hij wist ze allemaal van scoren af te houden. Sterker nog: ze kwamen niet eens in het spel voor."

Net als Kane lukt het ook Mbappé woensdagavond niet om maar één doelpoging te produceren richting het doel van Ederson Moraes. Dias geldt sinds zijn komst naar City als vaste waarde en is een onmisbare schakel voor Guardiola in het hart van de defensie. "Wat een aankoop is Ruben Dias gebleken voor Manchester City", schrijft verslaggever Simon Johnson namens The Athletic over de mandekker, voor wie City 68 miljoen euro betaalde. "Hij lijkt om de een of andere reden alleen niet dezelfde credits te krijgen als de transfer van Virgil van Dijk naar Liverpool."