Neymar en Lewandowski op lijstje namen die onhaalbaar waren voor Van Gaal

Donderdag, 29 april 2021 om 13:33 • Rian Rosendaal

Louis van Gaal wilde bij Manchester United de ene na de andere sterspeler binnenhalen. De Nederlandse coach, tussen 2014 en 2016 werkzaam op Old Trafford, leverde een zeer ambitieus lijstje in bij het bestuur van the Red Devils met daarop onder meer de namen van Robert Lewandowski, Neymar en Sergio Ramos. Geen van de door Van Gaal gewenste topspelers bleek echter gevoelig voor een overstap richting de Engelse grootmacht.

In een interview met FourFourTwo gaat Van Gaal langs het lijstje met namen die hij voor Manchester United in gedachten had. "Ik wilde Robert Lewandowski naar de club halen. Toen dat echter een moeilijke zaak werd heb ik het geprobeerd bij Gonzalo Higuaín. En voordat dat ik bij Manchester United tekende heb ik het met het bestuur over Neymar gehad. Bij zo'n topclub moet je nou eenmaal groot denken. Neymar was gezien de shirtverkoop een interessante optie en daarnaast zocht ik naar snelle vleugelaanvallers. Om die reden hield ik ook Riyad Mahrez en Sadio Mané in de gaten", zo blikt Van Gaal terug op zijn zoektocht in Manchester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Thomas Müller, met wie Van Gaal had samengewerkt bij Bayern München, was eveneens een transfertarget voor Manchester United. "En voor op het middenveld keek ik naar N'Golo Kante. James Milner was ondanks het feit dat hij al op leeftijd was ook een optie. Zijn veelzijdigheid en leiderschapskwaliteiten bevielen mij wel." Voor de verdediging van Manchester United verschenen ook enkele grote namen op de radar van Van Gaal. "Ik ging voor Sergio Ramos en Mats Hummels, want onze verdediging was destijds niet erg betrouwbaar."

"Dat waren dus de spelers die bovenaan mijn lijstje stonden, maar in geen enkel geval waren we succesvol", verzucht Van Gaal bijna vijf jaar na zijn vertrek bij Manchester United. "De reden daarvoor weet ik niet, want als manager was ik niet bij de onderhandelingen betrokken. Nadat ik bij de club was vertrokken kwamen spelers als Mahrez en Kante terecht bij respectievelijk Manchester City en Chelsea, terwijl Manchester United geen enkele topspeler wist aan te trekken. Dat vond ik zeer vreemd", aldus de voormalig bondscoach van Oranje.

Van Gaal slaagde er wél in om Ángel Di María naar Manchester te halen, al bleek de werkrelatie met de Argentijnse speler zeer moeizaam te zijn. Tevens werden onder meer Memphis Depay Daley Blind, Timothy Fosu-Mensah, Ander Herrera, Marcos Rojo, Victor Valdés, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Luke Shaw en Sergio Romero aan de selectie toegevoegd. Van Gaal veroverde in 2016 de FA Cup met Manchester United, maar werd kort daarop ontslagen en vervangen door José Mourinho.