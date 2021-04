Kabinet besluit: komend weekend geen publiek welkom in de Eredivisie

Donderdag, 29 april 2021 om 12:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Er zijn komend weekend geen supporters welkom bij de wedstrijden in de Eredivisie, dat heeft de KNVB volgens ESPN laten weten in een mail richting de Eredivisieclubs. De voetbalbond hield eerder nog rekening met een voortzetting en verplaatste de wedstrijd Heracles Almelo - VVV-Venlo daarom al van vrijdag 20.00 uur naar zaterdag 16.30 uur. Daar gaat het kabinet dus niet in mee.

Afgelopen weekeinde waren er voor het eerst sinds lange tijd weer supporters welkom in de stadions bij wedstrijden in de Eredivisie. Supporters die een wedstrijd van hun club wilden bezoeken moesten voorafgaand worden getest en dienden een negatieve test te overleggen. Het leidde tot veel positieve reacties, maar de overheid ziet het niet zitten om ook komend weekeinde fans toe te laten tot de stadions.



Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Snel meer.