Neymar hard aangepakt voor ‘onacceptabel gedrag’ richting Bakker

Donderdag, 29 april 2021 om 12:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:12

Dat Neymar woensdagavond tijdens het Champions League-duel met Manchester City (1-2) regelmatig verbaal uithaalde naar Mitchel Bakker is zeer slecht gevallen bij Jérôme Rothen. De oud-speler van Paris Saint-Germain, tussen 2004 en 2010 actief voor de club, vindt het een kwalijke zaak dat de sterspeler van PSG zo omspringt met de Nederlandse verdediger. De term 'onacceptabel' kwam zelfs voorbij in de analyse van de voormalig aanvaller.

Neymar had geen medelijden met Bakker, die het vooral na rust erg moeilijk had met zijn directe tegenstander Riyad Mahrez. "Neymar gaf Bakker de volle laag omdat hij een keer vanaf de linkerkant een slechte bal gaf. Neymar is een goeie jongen en een geniale voetballer, ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar als hij zo'n bui heeft dat hij steeds balverlies lijdt, zich niet collegiaal opstelt en een jonge speler (Bakker, red.) aanvalt die misschien wel zijn beste eerste helft sinds zijn komst naar PSG speelde, dan is dat onacceptabel", zo oordeelde Rothen in zijn rol als analist.

De reactie van Mitchel Bakker na de nederlaag tegen Manchester City

Rothen is van mening dat aanvoerder Marquinhos, die de 1-0 verzorgde, en Presnel Kimpembe hadden moeten ingrijpen. "Die hadden gelijk moeten zeggen: 'Hou je kop en geef Bakker snel weer vertrouwen'. Neymar had duidelijk niet in de gaten hoe hard zijn ploeggenoten vochten voor een goed resultaat. Ik hoop dat Mauricio Pochettino en Leonardo heel snel wat kunnen doen aan de houding van Neymar, zodat hij weer snel een echte teamspeler wordt. Misschien is het dan voor PSG mogelijk om alsnog de finale van de Champions League te bereiken", aldus Rothen.

Zowel L’Equipe als The Guardian gaf Bakker een 5 als rapportcijfer voor zijn optreden tegen Manchester City. "De Nederlandse linksback was soms de baas over Riyad Mahrez, maar de Algerijn kwam als winnaar uit de strijd door na rust zijn klasse te etaleren", zo luidt het oordeel van de Engelse krant. Ook Le Parisien is mild voor Bakker na de nederlaag in Europees verband. "Mauricio Pochettino werd beloond voor zijn verrassende keuze voor Bakker als linksback."