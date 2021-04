Vernietigend oordeel over Eden Hazard: ‘Hij is nooit een echte prof geweest’

Donderdag, 29 april 2021 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Damien Duff heeft flinke kritiek geuit op de fysieke gesteldheid van Eden Hazard. De voormalig speler van onder meer Chelsea is van mening dat de aanvaller van Real Madrid al geruime tijd worstelt met overgewicht en trekt de houding van Hazard sterk in twijfel. Duff is dan ook allerminst onder de indruk van Hazard, die sinds zijn overgang van Chelsea naar Real in 2019 voortdurend te kampen heeft met blessureleed.

Duff, die in het verleden drie seizoenen bij Chelsea doorbracht en twee Premier League-titels won met de club, is van mening dat Hazard altijd heeft geworsteld met zijn gewicht en meer moeite had moeten doen om in vorm te blijven na zijn overstap van Chelsea naar Real. "Hij is nooit een echte prof geweest en hij heeft nooit de drive gehad zoals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo", trekt de oud-aanvaller van leer tegenover RTE. "Als hij die drive wel had gehad, hadden we hem waarschijnlijk in hetzelfde rijtje kunnen scharen."

Hazard kwam dinsdagavond een klein halfuur in actie tegen zijn voormalig werkgever in de halve finale van de Champions League. De buitenspeler werd door trainer Zinédine Zidane binnen de lijnen gebracht voor Vinícius Júnior. Afgelopen weekeinde kreeg hij een kwartier speeltijd tegen Real Betis (0-0). "Je zou je haast zorgen maken over hem in de toekomst", doelt Duff op de vele spierblessures die Hazard dit seizoen opliep. "Hij is dertig en we weten allemaal dat het na je dertigste bergafwaarts gaat qua fysieke gesteldheid. Helemaal bij een speler die het moet hebben van zijn snelheid en dribbels."

Sinds zijn komst naar de Spaanse hoofdstad worstelde Hazard onder meer met kwetsuren aan de voet, kuitbeen en hamstrings. Daarnaast werd hij in november getroffen door het coronavirus. Mede door het aanhoudende blessureleed kwam de routinier tot dusver tot slechts 26 wedstrijden in LaLiga namens Real. "Je zou kunnen stellen dat hij gedurende zijn hele carrière altijd met zijn gewicht heeft gevochten", aldus Duff. "Hij bleek overgewicht te hebben nadat hij op vakantie was geweest. Dat trek ik niet. Als je door Real wordt gecontracteerd voor 160 miljoen euro dien je in de voorbereiding in de vorm van je leven te verkeren."