Götze droomt hardop: ‘Met Lionel Messi balbezit vieren bij Barcelona’

Donderdag, 29 april 2021 om 10:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:21

Mario Götze kan door een bepaling in zijn contract eerder vertrekken bij PSV, ondanks een doorlopend contract tot 2022. De clausule maakt het mogelijk om tegen een vastgesteld bedrag naar een Europese topcompetitie te vertrekken. Voor de spelmaker uit Duitsland is samenspelen met Lionel Messi bij Barcelona een grote droom, al maakt de middenvelder zich geen illusies. Götze heeft door de jaren heen vooral geleerd dat het heel belangrijk is met welke trainer hij te maken krijgt.

Desondanks staat Barcelona bovenaan de lijst van Götze met favoriete clubs. "Aan de zijde van Lionel Messi balbezit vieren met dit elftal. Dat is echt een droom", zo laat de PSV-middenvelder optekenen door 11Freunde. "Maar niet tegen elke prijs! Ik denk tegenwoordig heel goed na over de mensen die ik bij een nieuwe club zal tegenkomen." Götze is vooral bij Borussia Dortmund door schade en schande wijs geworden. In zijn laatste seizoen bij de Duitse grootmacht kreeg hij amper speeltijd van toenmalig trainer Lucien Favre.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik had aan het einde het gevoel niet relevant meer te zijn. Hij vertelde me dat hij niet geloofde dat ik het elftal kon helpen en dat hij geen positie voor me had. Dat waren excuses", blikt Götze terug op de moeizame samenwerking met in december bij Dortmund ontslagen Favre. De situatie bij BVB staat in schril contrast met de manier waarop de middenvelder bij PSV wordt gebruikt door trainer Roger Schmidt. Götze geniet duidelijk het vertrouwen van zijn landgenoot in het Philips Stadion.

"Mij is door de jaren heen vooral duidelijk geworden hoe belangrijk een nauwe band met de coach voor mijn ontwikkeling is", vervolgt Götze zijn relaas. "De voetbalfilosofie van Roger vind ik spannend. Hij geeft mij daarnaast het gevoel mij volledig te vertrouwen", aldus de 28-jarige spelmaker, met PSV in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van zondagmiddag. Götze staat met het einde van het seizoen in zicht op 23 wedstrijden (6 doelpunten en 5 assists) in het shirt van PSV.