PSV heeft gewenste opvolger voor Ruud van Nistelrooij binnen

PSV heeft met Jürgen Dirkx een nieuwe trainer gevonden voor de Onder-18, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De 45-jarige oefenmeester blijft daarmee behouden voor de club, nadat hij in januari van dit jaar in de jeugdopleiding als individueel coach aan de slag ging. Dirkx volgt bij het hoogste jeugdteam Ruud van Nistelrooij op, die vanaf volgend seizoen de verantwoordelijkheid krijgt over het beloftenelftal.

Dirkx fungeerde eerder als assistent-trainer van Mark van Bommel bij het eerste elftal, maar werd in december 2019 wegens tegenvallende resultaten weggestuurd. In januari van dit jaar besloot de club hem terug te halen als individueel coach in de jeugdopleiding. Bij de Onder-18 komt hij voor het eerst op eigen benen te staan als trainer. Hij wordt vermoedelijk geassisteerd door Stijn Schaars en Wilfred Bouma, die momenteel eveneens actief zijn binnen de jeugdopleiding.

Dirkx verkiest daarmee een langer verblijf bij PSV boven een eventuele transfer naar de Bundesliga, daar woensdag bekend werd dat Van Bommel hoog op het wensenlijstje staat bij VfL Wolfsburg. Van Bommel zou in het najaar al een eerste gesprek hebben gevoerd bij de huidige nummer drie van de Bundesliga, zo meldde BILD. De oud-middenvelder wordt gezien als belangrijkste kandidaat om Oliver Glasner op te volgen. Eerder werd Van Bommel al in verband gebracht met een overgang naar Bayern München, maar die vacature is inmiddels ingevuld door Julian Nagelsmann.

Begin dit jaar werd bekend dat PSV op zoek moest naar een nieuwe trainer voor de Onder-18, nadat Van Nistelrooij werd doorgeschoven naar het beloftenelftal. Van Nistelrooij wordt bij de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie de opvolger van Peter Uneken, die aankondigde dat hij een nieuwe stap in zijn loopbaan wilde zetten. Uneken is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij het beloftenteam van PSV en wist de voorbije jaren menig speler door te laten stromen naar de hoofdmacht.