RB Leipzig schakelt snel en presenteert opvolger van Nagelsmann

Donderdag, 29 april 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:12

Jesse Marsch is de nieuwe hoofdtrainer van RB Leipzig, zo maakt de nummer twee in de Bundesliga donderdagochtend wereldkundig. De 47-jarige coach uit de Verenigde Staten is na dit seizoen de opvolger van Julian Nagelsmann, die eerder deze week een meerjarig contract ondertekende bij Bayern München. Marsch tekende een tweejarig contract in Leipzig en begint op 1 juli officieel met zijn werkzaamheden bij die Roten Bullen.

Erik ten Hag werd in verschillende media ook genoemd als mogelijke opvolger van Nagelsmann. De technische leiding van Leipzig gaat echter in zee met Marsch. De van Salzburg afkomstige heeft een verleden bij de club als assistent-trainer. Als rechterhand van toenmalig trainer Ralf Rangnick behaalde hij in het seizoen 2018/19 de derde plaats in de Bundesliga en de bekerfinale. Eeder in zijn trainersloopbaan was Marsch ruim drie jaar verbonden aan New York Red Bulls. In 2015 werd hij opgeroepen tot Trainer van het Jaar in de Major League Soccer.