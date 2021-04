Zware onvoldoendes voor Mbappé en Neymar na echec tegen Man City

Donderdag, 29 april 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:00

Volop lof voor Manchester City na de knappe 1-2 overwinning op Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League. Met name de veerkracht die de ploeg van manager Josep Guardiola toonde in de tweede helft oogst bewondering in de Engelse kranten. Mitchel Bakker, die enigszins verrassend de voorkeur kreeg boven Abdou Diallo op de linksbackpositie, wordt ondanks de nederlaag gespaard in de Franse media. Neymar en Kylian Mbappé komen er een stuk minder goed vanaf.

The Guardian prijst vooral de manier waarop Manchester City omging met de 1-0 achterstand en de aanhoudende druk van PSG in de eerste helft. "De grootste prestatie is hoe Manchester City zich herpakte na rust. De prestatie in de tweede helft zal nog lang in de herinnering blijven. PSG mag blij zijn dat het met slechts één doelpunt verschil verloor. De indrukwekkende comeback van City wordt gekenmerkt door rust en kalmte. De ploeg verloor nooit het vertrouwen in de kwaliteiten, het was juist PSG dat zijn zelfbeheersing verloor."

De reactie van Mitchel Bakker na de nederlaag tegen Manchester City

The Telegraph staat stil bij de winnende treffer van Riyah Mahrez uit een vrije trap. "Hij ramde een houten pin in het hart van de Parijzenaar." De Engelse krant staat eveneens stil bij de opleving van Manchester City na rust. "Ze waren veel positiever en moediger in balbezit. PSG was opgejaagd en ging daardoor fouten maken." The Independent denkt dat Guardiola met veel vertrouwen uitkijkt naar het returnduel met PSG. "Als ze net zo gedisciplineerd en dominant spelen als in de tweede helft, dan staat Manchester City volgende maand in Instanbul voor het eerst in de geschiedenis in de finale van de Champions League."

De BBC zag hoe de sterspelers van PSG na rust totaal onschadelijk werden gemaakt. "Het meest ontmoedigende voor PSG was de manier waarop City de tweede helft dicteerde. Hierdoor kwamen Mbappé en Neymar totaal niet meer in het stuk voor." France Football is ook zeer kritisch op het optreden van Mbappé. "De spits gaf niet thuis tijdens deze cruciale ontmoeting voor PSG. Als hij al een keer de bal raakte, dan had dat zelden een positieve invloed. Het is frustrerend om te zien hoe de wereldkampioen excelleert tegen Barcelona en Bayern München, om vervolgens dit soort duels af te leveren. Mbappé heeft dit seizoen al meer dan eens gereageerd als een kampioen, dat zal hij volgende week opnieuw moeten doen in het Etihad Stadium."

De Franse kranten zijn nog mild voor Mitchel Bakker.

L’Equipe deelt een 3 uit aan de 'volledig afwezige' Mbappé en bij The Guardian moet de aanvaller van PSG het doen met een 5. De Engelse krant heeft voor Bakker eveneens een 5 in petto. "De Nederlandse linksback was soms de baas over Riyad Mahrez, maar de Algerijn kwam als winnaar uit de strijd door na rust zijn klasse te etaleren." Mahrez kreeg samen met Kevin De Bruyne het hoogste rapportcijfer: een 8. L’Equipe is door de ineenstorting van PSG pessimistisch gestemd over een finaleplaats van PSG. "Het gebeurt niet vaak dat een 1-2 nederlaag uit de thuiswedstrijd wordt goedgemaakt in de returnwedstrijd. Van de laatste tien keer in de Champions League lukte dat alleen Ajax, toen de Amsterdamse club in het Santiago Bernabéu met 1-4 won van Real Madrid."

De Franse krant is met een 5 als beoordeling nog mild voor Bakker, zeker omdat Neymar en Keylor Navas bijvoorbeeld een 4 ontvingen. Le Parisien vond de Nederlander niet uit de toon vallen. "Mauricio Pochettino werd beloond voor zijn verrassende keuze voor Bakker als linksback." Bakker baalt van het eindresultaat van PSG, zeker na zo'n sterke eerste helft. "Onze eerste helft was zeer goed. Dat heeft iedereen kunnen zien. Dat voelde goed voor ons", zo klonk het in gesprek met de UEFA. "Helaas was onze tweede helft een stuk minder. Misschien had dat te maken met het feit dat we te ver terugzakten. Dat kan gebeuren. We moeten hard werken in tweede wedstrijd, het is nog niet gedaan", aldus de hoopvolle PSG-verdediger.