Muur van PSG zorgt voor kritiek en hilariteit: ‘Deze bal was onhoudbaar’

Donderdag, 29 april 2021 om 09:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:19

Een rake vrije trap van Riyad Mahrez gaf woensdagavond de doorslag in de eerste halve finale tussen Paris Saint-Germain en Manchester City (1-2) in de Champions League. De inzet van de Algerijn ging twintig minuten voor tijd dwars door de muur van de Parijzenaars heen, omdat Presnel Kimpembe zich licht omdraaide en het leer zodoende tussen de verdediger en Leandro Paredes ging. Het verbaasde gezicht van Marco Verratti, die op de grond lag om een eventueel laag schot met zijn lichaam te keren, ging woensdagavond viraal.

Keylor Navas kreeg veel kritiek op sociale media omdat hij ogenschijnlijk laat op de inzet van Mahrez reageerde. Dat de doelman enkele minuten eerder niet vrijuit ging bij 1-1, een indraaiende voorzet van Kevin De Bruyne in de verste hoek, zal ongetwijfeld ook hebben meegespeeld. Joe Hart verdedigde in de studio van BT Sport de rol van Navas bij de 1-2. “Deze bal was simpelweg onhoudbaar”, stelde de keeper van Tottenham Hotspur.

Bekijk de 1-2 van Riyad Mahrez tegen Paris Saint-Germain

Hart wees op het falen van de spelers van Manchester City in de muur. “Je moet daar gewoon gaan staan en de bal blokkeren, moeilijker is het niet. Je staat in een muur met drie of vier spelers naast je, een ploeggenoot beneden je. De bal moet geblokt worden, meer niet. Als iemand op straat een bal tegen je aan wil schieten, dan wil je wegduiken. Dat is je instinct. Maar daar moet je je op het veld tegen wapenen.”

“De spelers van PSG hebben het op dat moment laten afweten en ze hebben daardoor ook de wedstrijd verloren”, benadrukte Hart. Het weerzien tussen PSG en Manchester City staat voor volgende week dinsdag op het programma in het Etihad Stadium.