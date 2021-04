BILD: Erik ten Hag is te duur, Roger Schmidt blijft een kandidaat

Donderdag, 29 april 2021 om 08:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:43

Erik ten Hag is niet langer in beeld bij Eintracht Frankfurt. BILD meldt donderdag dat de Bundesliga-club is afgehaakt na het aanhoren van de salariswensen van de trainer van Ajax. Eintracht Frankfurt is op zoek naar een nieuwe trainer naar aanleiding van het vertrek van Adi Hütter naar Borussia Mönchengladbach, dat 7,5 miljoen euro neertelt voor de diensten van de oefenmeester. Ook Ten Hag werd geruime tijd met een dienstverband bij die Fohlen in verband gebracht.

Het is nog onduidelijk wie wél het takenpakket van Hütter in Frankfurt gaat overnemen. BILD schrijft dat Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Roger Schmidt (PSV), Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) en Urs Fischer (1. FC Union Berlin), nog altijd, in beeld zijn. Glasner kan echter ook naar Oostenrijk terugkeren om Jesse Marsch op te volgen bij Red Bull Salzburg. Marsch gaat zo goed als zeker naar RB Leipzig.

“In Duitsland zijn veel clubs op zoek naar een coach, maar ik ga niet elke keer reageren op geruchten. Die zijn er namelijk altijd. Ik heb vorig jaar de beslissing genomen dat PSV voor mij de beste optie is en ik ben gelukkig om hier te werken”, reageerde Schmidt, geciteerd door het Eindhovens Dagblad, bijna een week geleden op de vermeende interesse uit Frankfurt, waar men met de huidige vier plaats nog altijd in de race is om deelname aan de Champions League. Het contract van de Duitser met PSV loopt nog een jaar door.

Volgens Schmidt is er nog genoeg om voor te spelen bij PSV. "We zijn op dit moment in de race voor plek twee. Die willen we veiligstellen om Champions League-voetbal te halen. Dat is het doel nu. Daarvoor moeten we goede wedstrijden spelen en voor straks een uitgebalanceerde selectie gaan samenstellen. Een goede selectie geeft nu eenmaal de grootste kans om het hoogste te halen. Wij hebben volgend seizoen een nóg betere selectie nodig dan dit seizoen. We hebben spelers van buitenaf nodig, zonder twijfel.”

Transferexpert Fabrizio Romano meldde woensdagavond dat Ten Hag binnenkort een gesprek aangaat met Tottenham Hotspur. "Nog niets is besloten", benadrukte de Italiaan, die niet toevoegt wie Tottenham nog meer op het oog heeft. Daarover werd in de Engelse media de afgelopen dagen al wel het nodige geschreven. Nagelsmann was een van de namen die werd genoemd, maar hij ruilt RB Leipzig in voor Bayern München. Ook trainers als Ralf Rangnick (clubloos), Gareth Southgate (bondscoach Engeland) en Brendan Rodgers (Leicester City) werden genoemd.