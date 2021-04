Koeman gaat zonder Pedri en Lenglet op jacht naar koppositie

Donderdag, 29 april 2021 om 17:44 • Laatste update: 18:09

Ronald Koeman kiest donderdagavond voor enkele veranderingen bij Barcelona in de inhaalwedstrijd tegen Granada. Clément Lenglet, Sergiño Dest en Pedri starten vanaf 19.00 uur op de bank. De Nederlander laat Samuel Umtiti, Sergi Roberto en Ilaix Moriba aan het startsignaal verschijnen en opteert wederom voor een 3-5-2-opstelling, met een rol voor Frenkie de Jong op het middenveld. Koeman wisselde de voorbije twee duels al Dest met Sergi Roberto af.

Koeman handhaaft Óscar Mingueza en Gerard Piqué in de driemansdefensie en laat Umtiti voor het eerst sinds 6 maart starten, toen hij alleen de eerste helft tegen Osasuna (0-2 winst) meedeed. De Fransman deed daarna alleen nog een week geleden een kwartier mee tegen Getafe (5-2). Marc-André ter Stegen verdedigt zoals gewoonlijk het doel van Barcelona.

Het artikel gaat verder onder de video Koeman over zwaar speelschema: 'Accepteren, herstellen en weer spelen' Meer videos

Sergi Roberto en Jordi Alba nemen de flanken voor hun rekening, terwijl Sergi Busquets en De Jong dit keer het middenveld met Moriba vormen. De tiener speelde dertien wedstrijden sinds zijn debuut in januari, maar was geen basiskracht meer sinds de 5-1 zege op Deportivo Alavés op 13 februari. In de aanval staan Lionel Messi en Antoine Griezmann.

Barcelona zag op 10 april tegen Real Madrid (2-1 nederlaag) een einde komen aan een serie van negentien wedstrijden op rij zonder verliespartij in LaLiga. Na de nederlaag in Madrid legde het team van Koeman beslag op de Copa del Rey door een 0-4 overwinning op Athletic Club. Nadien werden de twee competitieduels met Getafe (5-2) en Villarreal (1-2) omgezet in winst. “De koppositie zou een beloning zijn, maar we moeten eerst nog winnen”, sprak Koeman deze week over het duel met Granada, de nummer acht van de Spaanse competitie. “Als je terugkijkt, had ik dit niet verwacht. Dat we nu weer om de titel strijden, is iets geweldigs dat we met z'n allen hebben bereikt.”

Barcelona gaat alleen aan kop in LaLiga als vanavond van Granada wordt gewonnen. De achterstand van de Catalanen, en Real Madrid, op koploper Atlético Madrid bedraagt twee punten: 73 om 71. Sevilla volgt met 70 punten. Atlético speelt komende zaterdag in en tegen Elche en Real Madrid speelt die dag thuis tegen Osasuna. Barcelona wacht een dag later een uitduel met Valencia en Sevilla speelt maandag in eigen huis tegen Athletic Club. Over ruim een week staan twee absolute toppers op het programma: Barcelona – Atlético en Real Madrid – Sevilla.

Más goleador vs. más goleado

Het duel tussen Barcelona en Granada is ook de strijd tussen de meest productieve club van LaLiga, el más goleador, en de club met de meeste tegendoelpunten in LaLiga, el más goleado. De teller van Barcelona staat tot dusver op 76 doelpunten en dat zijn er, met één wedstrijd minder, 16 meer dan koploper Atlético Madrid, 20 meer dan Real Madrid en 35 meer dan Granada. De Zuid-Spaanse club kreeg liefst 53 tegengoals om de oren: 8 meer dan hekkensluiter Eibar, 3 meer dan nummer negentien Huesca en 10 meer dan nummer achttien Real Valladolid. Desondanks staat Granada, dat tot de kwartfinales van de Europa League reikte, op een achtste plaats in de Spaanse competitie.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti; Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Moriba, Jordi Alba; Messi en Griezmann.

Opstelling Granada: Aarón; Víctor Díaz, Germán Sánchez, Nehuen Pérez, Quini; Foulquier, Yangel Herrera, Eteki, Machís; Luis Suárez en Soldado.