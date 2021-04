Duidelijke taal bij PSG na visite van City: ‘Die moeten maar thuisblijven'

Donderdag, 29 april 2021 om 07:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:39

Paris Saint-Germain zal een krachttoer moeten leveren om voor het tweede seizoen op rij in de Champions League-finale te staan. Het team van trainer Mauricio Pochettino verloor woensdagavond met 1-2 van Manchester City en dat terwijl de Parijzenaars in de eerste helft uitstekend speelden en méér dan een 1-0 voorsprong in de rust verdienden. In Parijs heeft men de hoop op een plek in de eindstrijd echter niet opgegeven.

“Degenen die niet meer in de finale geloven, moeten maar thuisblijven. We hebben nu vechtersmentaliteit nodig”, doelde verdediger en aanvoerder Marquinhos, de maker van de 1-0, na afloop op het weerzien met Manchester City volgende week dinsdag in het Etihad Stadium. “We zijn nog altijd dicht bij de finale en gaan vastberaden naar Manchester. In de tweede helft kwamen we er niet meer uit. City was agressiever. We hebben nog negentig minuten en daarin zullen we beter moeten zijn om door te kunnen gaan.”

Het artikel gaat verder onder de video PSG players have strong belief to turn tie around in Manchester - Pochettino Meer videos

Bekijk de samenvatting van Paris Saint-Germain - Manchester City

Pochettino ziet geen reden om niet meer in een finale in Istanbul tegen Real Madrid of Chelsea te geloven. “Manchester City is in het voordeel, maar we moeten er inderdaad in blijven geloven”, stelde de trainer van de Parijzenaars. “Het is teleurstellend dat we twee goals hebben moeten incasseren. Dat is moeilijk om te accepteren, maar hoort er ook bij. Het is alleen zeer pijnlijk dat het in een halve finale is gebeurd.”

“De terugval in de tweede helft is lastig te verklaren. We konden niet wedijveren met hun fysieke conditie. We brachten niet de energie die je nodig hebt in dit soort duels. Wij waren voor rust het beste team, maar zij creëerden uiteindelijk meer kansen en hebben verdiend gewonnen.” Collega Josep Guardiola weigerde zich rijk te rekenen voor de eerste Champions League-finale in de geschiedenis van Manchester City. "We hebben het zwaarste deel van de klus geklaard, maar we moeten niet opnieuw te voorzichtig beginnen, want zij hebben de kwaliteiten om de score om te buigen.”

“Maar als we spelen zoals in de tweede helft, hebben we kans op de finale." In de eerste helft was Manchester City immers een schim van de ploeg die het doorgaans is. "We waren te verlegen”, erkende de Spanjaard. “We kwamen maar niet los. Iedereen speelde op zeker en had niet het lef om door te spelen. Iedereen moet hiervan leren. Dit is pas de tweede keer in de clubhistorie dat we in de halve finales spelen, dus veel spelers spelen voor het eerst op dit podium. Het is niet zoals bij de andere teams. Dit is een proces.” Volgens Neymar is er na de thuisnederlaag zeker nog hoop op een finaleplaats. "Ik geloof in mijn team, ik geloof dat we beter kunnen zijn dan we waren", schreef de aanvaller op Twitter.