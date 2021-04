Bekijk hier hoe Manchester City profiteerde van een off-day bij Kylian Mbappé

Woensdag, 28 april 2021 om 23:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:13

Een voor rust sterk spelend Paris Saint-Germain deed zichzelf woensdagavond tekort in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. In Parijs werd het 1-2 voor het team van manager Josep Guardiola. Manchester City is de eerste Engelse club sinds Leeds United in 1969/70 die zes opeenvolgende wedstrijden in één seizoen in de Europa Cup I / Champions League wint.

Het was duidelijk niet de wedstrijd van Kylian Mbappé, die voor het eerst in zijn prille loopbaan negentig minuten in een Champions League-wedstrijd volbracht zonder ook maar één keer gericht op doel te schieten. Paris Saint-Germain kwam zelf ook maar tot één schot in de tweede helft. Dat is het laagste aantal van de Parijzenaars sinds april 2016, toen men in de eerste helft tegen Manchester City ook maar tot één schot kwam.

Manchester City verlengde in Parijs de sublieme uitreeks sinds de doelpuntloze remise tegen Manchester United in december: 18 zeges in 18 officiële uitwedstrijden, met een doelsaldo van 46 vóór en slechts 9 tegen. Een nederlaag van PSG in de Champions League na een voordelige ruststand komt nauwelijks voor. Dat overkwam de Franse topclub liefst twintig jaar niet, sinds maart 2001 tegen Deportivo la Coruña.

Bekijk hieronder de samenvatting van Paris Saint-Germain - Manchester City