Fabrizio Romano: Tottenham Hotspur voert gesprek met Erik ten Hag

Woensdag, 28 april 2021 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

Tottenham Hotspur maakt werk van zijn belangstelling voor Erik ten Hag, zo meldt Fabrizio Romano. De huidige trainer van Ajax voert binnenkort een gesprek met de grootmacht uit de Premier League, die na het ontslag van José Mourinho op zoek is naar een nieuwe manager.

Ten Hag staat er volgens de transferexpert voor open om komende zomer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Romano schrijft dat de coach van Ajax nog altijd geldt als 'een van de kandidaten' bij Tottenham. "Nog niets is besloten", benadrukt de Italiaan, die niet toevoegt wie Tottenham nog meer op het oog heeft. Daarover werd in de Engelse media de afgelopen dagen al wel het nodige geschreven.

In Groot-Brittannië is de overtuiging dat Julian Nagelsmann aanvankelijk in beeld was als de ideale opvolger van Mourinho, maar de huidige trainer van RB Leipzig vertrekt voor een recordsom naar Bayern München. The Spurs moeten dus verder kijken en willen volgens de Engelse pers in ieder geval een coach die 'progressief en aanvallend ingesteld voetbal' beoogt met een 'voorkeur hebben voor voetbal vanuit balbezit'. De nieuwe manager moet bovenal 'binnen de clubcultuur passen'. De tijd van Mauricio Pochettino, tussen 2014 en 2019, dient daarbij als blauwdruk.

The Telegraph schreef maandag dat naast Ten Hag ook de clubloze Ralf Rangnick in beeld is. Verder wordt Gareth Southgate genoemd. De huidige bondscoach van Engeland heeft een streepje voor vanwege zijn uitstekende band met Harry Kane, de aanvoerder van Tottenham. Ook Brendan Rodgers is in beeld, maar de huidige manager van Leicester City lijkt niet geïnteresseerd in Tottenham. Tot slot wordt ook Roberto Martínez genoemd. De bondscoach van België, die eerder succesvol werkte bij Everton, wil mogelijk na het EK weer aan de slag als clubcoach.