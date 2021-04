‘Lionel Messi staat open voor ‘fantasierijk langetermijncontract’’

Woensdag, 28 april 2021 om 23:00 • Jeroen van Poppel

Joan Laporta heeft een eerste ontmoeting gehad met de vader van Lionel Messi, zo meldt TV3. De voorzitter van Barcelona voerde onlangs een verkennend gesprek met Jorge Messi over een langer verblijf van diens zoon. Volgens de Catalaanse tv-zender hebben de partijen in het onderhoud 'wederzijdse intenties' getoond om met elkaar verder te gaan.

Laporta en Jorge Messi lunchten vorige week samen om met elkaar te spreken over de toekomst van Messi junior. De preses van Barça kon daarbij nog niet ingaan op financiële details, omdat hij in afwachting is van een audit die duidelijk moet maken hoe de club er precies voorstaat op financieel vlak. Duidelijk is dat Barcelona het huidige salaris van Messi, dat boven de 130 miljoen euro per jaar ligt, onmogelijk meer kan aanbieden.

Messi is naar verluidt bereid om rekening te houden met de financiële problemen waarmee zijn werkgever kampt. De vader van de aanvaller zou in gesprek met Laporta hebben aangegeven open te staan voor een 'fantasierijk langetermijncontract', dat Barcelona hem wil aanbieden. De nieuwe verbintenis zou bestaan uit drie fases. Ten eerste is het de bedoeling dat Messi nog twee seizoenen actief is als speler van Barcelona. Op die manier kan de Argentijn zich ook optimaal voorbereiden op het WK 2022 in Qatar, de laatste kans voor Messi om wereldkampioen te worden.

In de tweede fase verhuist Messi naar de Verenigde Staten. Het is een langgekoesterde wens van de Zuid-Amerikaan om nog eens te spelen in Miami, het liefst met zijn goede vriend Luis Suárez, die afgelopen zomer van Barcelona naar Atlético Madrid ging. Messi krijgt de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Inter Miami FC, de club van voorzitter David Beckham. Zodra de Argentijn zijn voetballoopbaan in Amerika heeft afgesloten, kan hij in de derde fase terugkeren in een niet nader omgeschreven functie bij Barcelona.