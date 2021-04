Joe Cole: ‘Zijn prestaties zijn van dezelfde allure als Johan Cruijff’

Woensdag, 28 april 2021 om 21:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

De kunde van Zinédine Zidane wordt nogal eens onderschat, zo is de mening van Joe Cole. De oud-middenvelder spreekt op de Engelse televisie lovend over de trainer van Real Madrid, die dinsdag met zijn ploeg een gelijkspel behaalde in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea (1-1). "Hij krijgt niet de eer die hij verdient", aldus Cole bij BT Sport.

Cole werpt zelfs de vergelijking op met Johan Cruijff. "Als je kijkt naar zijn prestaties als speler en trainer samen, dan praat je over dezelfde allure als Johan Cruijff", aldus de voormalig middenvelder van Chelsea. Zidane heeft inderdaad net als Cruijff een uitpuilende prijzenkast. Als speler won Zidane onder meer de Champions League, het WK én EK, terwijl hij als trainer nog eens drie keer de Champions League in de wacht sleepte. Cruijff won als speler (drie keer) én trainer (eenmaal) de Europacup I en werd liefst veertien keer landskampioen (tien keer als voetballer, vier keer als coach).

"Ik weet niet wie meer bereikt heeft dan hij", vervolgt Cole over Zidane. "Als hij erin slaagt om de Champions League te winnen met deze spelersgroep, dan zou dat echt ongelofelijk zijn. Hij verdient meer waardering, een fantastische coach." Cole krijgt in de tv-studio bijval van Steve McManaman, die aan het begin van de eeuw twee seizoenen samenspeelde met Zidane bij Real Madrid. "Hij heeft dit seizoen flink wat kritiek gehad in de Spaanse media, maar de pers daar is zoals we allemaal weten best onredelijk."

"Zidane heeft de Champions League ook al een keer gewonnen als assistent van Carlo Ancelotti. In dat team had hij ook al een groot aandeel. En ik wil in herinnering roepen dat hij vorig seizoen kampioen van Spanje werd uit een bijna onmogelijke positie na de coronastop. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Misschien als hij in Engeland zou werken dat hij meer waardering zou krijgen, omdat wij onze grote managers echt wel eer geven."

Toen McManaman samenspeelde met Zidane had hij niet verwacht dat de Fransman een groot trainer zou worden. "Om eerlijk te zijn was het best stil. Hij sprak geen Spaans op dat moment, alleen Frans en Italiaans. Hij was geen geweldige communicator die iedereen vertelde wat hij moest doen. Hij was best kalm en gereserveerd, hij liet zijn voeten spreken."