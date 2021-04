Di Marzio: Orkun Kökçü opent gesprekken over droomtransfer

Woensdag, 28 april 2021 om 18:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

Orkun Kökçü maakt kans op een zomerse overgang naar AC Milan. Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio weet te melden dat de vader van de middenvelder van Feyenoord samen met een tussenpersoon op bezoek is geweest bij AC Milan. Er is voorlopig nog geen sprake van een officiële aanbieding voor Kökçü.

Di Marzio zet de berichtgeving kracht bij met een foto van de twee vertegenwoordigers van Kökçü in Milaan. De vader en tussenpersoon van de twintigjarige middenvelder waren volgens Feyenoord Transfermarkt deze week ook al in Rome om met Lazio te spreken over een mogelijke transfer. Ook AS Roma werd daarbij genoemd als geïnteresseerde club en volgens Di Marzio zijn ook Internazionale en Olympique Lyon in de markt voor Kökçü.

AC Milan is er naar verluidt van op de hoogte dat Feyenoord in grote financiële problemen verkeert. Om die reden zouden de Rotterdammers gedwongen kunnen zijn om Kökçü voor een bepaald bedrag te laten gaan. Voorlopig is alleen besproken hoe de Turks international tegenover een zomerse overgang naar het San Siro staat en zijn er geen concessies gedaan.

Feyenoord heeft gezien het contract van Kökçü, dat hierna nog vier jaar doorloopt, geen dringende noodzaak om over te gaan tot verkoop. De middenvelder kampte dit seizoen met verschillende blessures, maar is onder Dick Advocaat meestal verzekerd van een basisplaats. In de huidige jaargang kwam Kökçü tot 3 goals en 2 assists in 25 officiële optredens. Over zijn hele loopbaan staat de teller op 10 goals en 12 assists in 72 officiële duels voor Feyenoord.