Harry Kane spuwt zijn gal over Tottenham Hotspur: ‘Dat lukt hier niet’

Woensdag, 28 april 2021 om 18:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:18

Harry Kane schuift zijn frustraties over het huidige seizoen bij Tottenham Hotspur niet onder stoelen of banken. De 27-jarige spits verloor zondag met the Spurs de finale van de EFL Cup van Manchester City (1-0). Daardoor wint Tottenham dit seizoen gegarandeerd geen enkele prijs. "Het is teleurstellend. Ik wil de grootste prijzen winnen, maar dat lukt hier voorlopig niet", aldus Kane tegenover Sky Sports.

Kane maakt persoonlijk opnieuw een uitstekend seizoen door. De centrumspits is met 21 doelpunten de topscorer in de Premier League, maar bevindt zich met Tottenham op de teleurstellende zevende plek. José Mourinho werd vanwege de slechte resultaten ontslagen als manager van de Londenaren en Kane wordt veelvuldig gelinkt aan een zomerse transfer. Volgens de Spaanse journalist Lu Martín staat de aanvaller bovenaan het wensenlijstje van Manchester City-manager Josep Guardiola.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In totaal staat Kane dit seizoen op 31 goals in 44 optredens en hij werd deze week uitgeroepen tot beste speler van de Premier League bij de London Football Awards. "Individuele prijzen zijn geweldig, het zijn fantastische mijlpalen", aldus Kane. "Als ik later terugkijk op het einde van mijn carrière, zijn dit de dingen die ik zal herinneren, maar mijn doel op dit moment als speler is om teamprijzen te winnen."

Het doet Kane pijn dat Tottenham Hotspur opnieuw geen prijzen in de wacht sleept. "Het is bitterzoet. Ik zou liever clubprijzen winnen, maar het is wat het is. Ik ben trots op het winnen van de award, want het betekent dat ik een goed seizoen heb gespeeld. Dus ik moet proberen door te gaan met wat ik doe." Kane ligt in Londen vast tot medio 2024 en moet naar verluidt meer dan 200 miljoen euro opbrengen.