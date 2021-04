PSV denkt naast Davy Pröpper ook aan Joey Veerman

Woensdag, 28 april 2021 om 16:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:04

Joey Veerman staat ook op het lijstje van PSV, zo brengt Voetbal International woensdagmiddag naar buiten. De middenvelder van sc Heerenveen is een serieuze optie voor de Eindhovense club, zo klinkt het. Dinsdag werd al bekend dat PSV in de zoektocht naar versterkingen voor het middenveld was uitgekomen bij Davy Pröpper. Veerman ligt in Heerenveen nog vast tot medio 2024

PSV wil met het oog op volgend seizoen het middenveld renoveren en trainer Roger Schmidt is naast Pröpper dus ook geïnteresseerd in Veerman. De spelmaker van Heerenveen geeft zelf de voorkeur aan een vervolg van zijn loopbaan bij een Nederlandse topclub, wat goed nieuws lijkt te zijn voor PSV. Voetbal International verwacht dat Heerenveen 'een mooie transfersom' overhoudt aan de verkoop van de 22-jarige middenvelder.

Veerman staat overigens ook op het lijstje van Atalanta, zo wist Corriere dello Sport woensdagochtend te melden. Daarnaast wordt de jonge middenvelder van Heerenveen gevolgd door Rangers en Stade Reims. Veerman werd vorig jaar nog in verband gebracht met Feyenoord, Club Brugge en Southampton. Hij koos er toen echter voor om zijn contract bij Heerenveen te verlengen tot 2024. Een jaar later echter lijkt een vertrek uit Friesland slechts een kwestie van tijd te zijn.

In het artikel van Corriere dello Sport kreeg Veerman overigens louter lof toegezwaaid. "Joey Veerman, Ryan Gravenberch en Teun Koopmeiners zijn de beste middenvelders van de Eredivisie", zo klinkt het. "Hij heeft inzicht, intensiteit, kracht, een goed schot van afstand en kan goed druk zetten. Veerman is de totale middenvelder van Heerenveen. Hij staat garant voor kwaliteit en dynamiek." Volgens de Italiaanse krant moet Atalanta minstens zes miljoen euro neerleggen voor Veerman.

Begin maart liet Veerman tegenover ESPN al weten open te staan voor een volgende stap in zijn carrière. "Ik zou wel graag voor de prijzen willen spelen. In de top van Nederland zou me heel leuk lijken", vertelde de middenvelder destijds in gesprek met Kees Kwakman. "Stiekem is het toch ook wel een droom om in het Spaanse voetbal terecht te komen. Als er echt clubs komen die geïnteresseerd zijn en het gaat uiteindelijk mis op de hoogte van het bedrag, dan zou ik wel teleurgesteld zijn ja."