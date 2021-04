Fieldlab adviseert kabinet: 50 tot 75 procent bezetting bij duels mogelijk

Woensdag, 28 april 2021 om 16:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:08

In de optiek van Fieldlab Evenementen is het onder strikte voorwaarden mogelijk om evenementen in de buitenlucht te laten doorgaan met 50 tot 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit. Het evenementenbureau komt tot deze conclusie op basis van drie wedstrijden in het betaald voetbal die zijn getest. Fieldlab adviseert de Nederlandse regering dan ook om met het oog op de recente testen om meer toeschouwers toe te laten bij duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

De Nederlandse regering heeft volgens het Algemeen Dagblad advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT) wat betreft de onderzoeksresultaten van Fieldlab. Bij NEC - De Graafschap, Almere City FC - SC Cambuur en Nederland - Letland werd het gedrag van de bezoekers nauwkeurig onderzocht, terwijl er ook is nagedacht over het stadionbezoek voor de komende tijd. Volgens Fieldlab zijn er wel enkele voorwaarden verbonden aan het vergroten van de stadioncapaciteit.

Momenteel wordt getest met een bezetting van ongeveer vijftien procent van de stadioncapaciteit, maar volgens Fieldlab kan dat percentage fors omhoog. Daarvoor benoemt de organisatie wel de nodige voorwaarden. Zo moeten alle bezoekers vooraf een coronatest doen, moeten toeschouwers zich met een mondkapje op door het stadion bewegen. Als meer dan vijftig procent van het stadion gevuld is, moet het mondmasker ook op blijven op de zitplaats.

Daar staat tegenover dat de anderhalvemeter mag worden losgelaten in het stadion. Uit onderzoek is gebleken dat het verschil in besmettingen tussen wel of geen afstand houden minimaal is. Dat werd getest door middel van verschillende bubbels: de ene groep supporters had de opdracht om afstand te bewaren, terwijl de andere groep fans dicht bij elkaar mocht zitten.