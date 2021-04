Nederlands elftal keert na het EK terug in Rotterdam en Eindhoven

Woensdag, 28 april 2021 om 15:20 • Rian Rosendaal

Het Nederlands elftal keert nog dit jaar terug in De Kuip en het Philips Stadion, zo maakt de KNVB woensdag wereldkundig. Naast de Johan Cruijff ArenA zullen er in de kwalificatiecyclus van het WK van 2022 in Qatar ook wedstrijden worden afgewerkt in de stadions van Feyenoord en PSV. Sinds de start van de coronacrisis speelde Oranje louter in Amsterdam, maar daar komt na het EK van deze zomer dus verandering in.

In het restant van de kwalificatie richting het WK speelt het elftal van bondscoach Frank de Boer nog vier keer een wedstrijd op eigen bodem, te beginnen met de ontmoeting met Montenegro op zaterdag 4 september in het Philips Stadion. Drie dagen later, op dinsdag 7 september, komt Turkije, in maart nog met 4-2 te sterk voor Oranje, op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Op maandag 11 oktober is De Kuip het decor voor het thuisduel met Gibraltar. 2021 De kwalificatiereeks wordt vervolgens op dinsdag 16 november afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Noorwegen, ook in het stadion van Feyenoord. De krachtmeting met Gibraltar wordt overigens de 125ste interland in De Kuip.

Het Nederlands elftal heeft in de kwalificatiecyclus voor Qatar 2022 drie uitwedstrijden voor de boeg. Op woensdag 1 september wordt in Oslo aangetreden tegen Noorwegen. Op vrijdag 8 oktober staat de uitwedstrijd tegen Letland in Riga op de agenda. Het laatste uitduel vindt plaats op zaterdag 13 november. In Podgorica is Montenegro dan de opponent van de formatie van De Boer. Oranje kende een dramatische start van de WK-kwalificatiereeks, met een nederlaag in en tegen Turkije. Daarna toonde men herstel met overwinningen op Letland (2-0) en Gibraltar (0-7).

In de voorbereiding op het naderende EK speelt Nederland op 2 juni tijdens het trainingskamp in Portugal tegen Schotland. Vier dagen later, op 6 juni, is Georgië de tegenstander in de Grolsch Veste. Daarna volgen de groepswedstrijden van het EK, die allemaal in de Johan Cruijff ArenA zullen worden afgewerkt. Voor Oranje begint de eindronde op 13 juni tegen Oekraïne. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).