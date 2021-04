Jeffrey Lang: ‘Noa wil eerlijk zijn en niet als leugenaar bestempeld worden’

Woensdag, 28 april 2021 om 14:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:31

Noa Lang ligt bij Club Brugge vast tot medio 2024, maar dat betekent niet dat de vleugelaanvaller ook nog drie seizoenen in het Jan Breydelstadion te bewonderen zal zijn. Vader Jeffrey Lang kan niet beloven dat zijn zoon ook na de zomerstop nog het shirt van de koploper in de Pro League draagt. Door de uitmuntende prestaties van Lang in Brugge lijkt de interesse te groeien, waardoor een miljoenentransfer niet bij voorbaat kan worden uitgesloten.

Jeffrey Lang benadrukt wel dat de voormalig Ajacied de Belgische grootmacht niet zomaar achter zich wil laten. "Noa heeft het hartstikke naar zijn zin, maar hij kan niet in de toekomst kijken. Je weet niet of er iets moois komt... En of het ooit nog zal terugkomen", zo klinkt het in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Hij wil ook gewoon eerlijk zijn, niet als leugenaar bestempeld worden. De lat ligt superhoog en we weten wat hij kan. Het liefst zou Noa nog een jaar in Brugge blijven, maar dat wil hij niemand beloven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorlopig ligt de focus van Lang volledig op de wedstrijden in de play-offs om het kampioenschap in de Pro League. Brugge neemt het in de kampioenspoule op tegen Anderlecht, Royal Antwerp en Racing Genk. "We hadden het er nog over vorig weekend. 'Ik wil niets horen en eerst die play-offs slopen, pa', zei Noa tijdens het rennen. Hij heeft al veel laten zien, maar is vastberaden om het nu ook nog goed af te ronden." Lang is met veertien doelpunten en acht assists in de Pro League een van de smaakmakers van de lijstaanvoerder dit seizoen.

Overigens werd door de beursgang van Brugge in maart bekend dat Lang tot de zomer van 2024 vastligt. Dit bleek uit het prospectus, het verplichte document dat werd vrijgegeven bij de entree van de club op de beurs. Brugge leek in eerste instantie een verplichte koopoptie van zes miljoen euro te hebben afgesproken in de huurdeal met Ajax, maar dat bleek toch anders te liggen. "Voor mij is dit geen nieuws", zei Lang vorige maand tegen Het Laatste Nieuws. "Ik heb dat contract in oktober getekend. Voor mij stond het al op de planning, maar ik ben blij dat jullie het nu ook weten. Het is wel mooi, omdat ik ook zie dat de Belgen er blij mee zijn. Ik word hier heel erg gewaardeerd. En dat is leuk."