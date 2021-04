Vertrek Pasveer kan terugkeer bespoedigen: ‘Soms kun je bod niet weigeren’

Woensdag, 28 april 2021

Eloy Room staat open voor een terugkeer bij Vitesse, de club die hij tussen 2008 en 2017 ook al diende. De 32-jarige doelman ligt tot 31 december 2021 vast bij het Amerikaanse Columbus Crew, maar dat betekent niet automatisch dat hij zijn verbintenis in de Major League Soccer ook daadwerkelijk uitdient. Room ziet mogelijkheden bij Vitesse, zeker omdat eerste doelman Remko Pasveer na dit seizoen overstapt richting Ajax.

"Remko Pasveer gaat naar Ajax. Best verrassend, maar ik begrijp hem volledig. Als Ajax komt, zeg je niet snel ‘nee’. Ik zit hier goed op mijn plek, maar als Vitesse komt zal ik dat zeker overwegen. Vitesse blijft mijn club", laat Room aan duidelijkheid niets te wensen over in een interview met De Gelderlander. Het is echter de vraag of Columbus Crew wenst mee te werken aan een voortijdig vertrek van de ervaren sluitpost. Vitesse zal als het doorpakt sowieso met een transfersom over de brug moeten komen.

"Ik ben nu alleen bezig met Columbus", aldus Room, die niet al te ver op de zaken wil vooruitlopen. "Maar soms kun je een bod niet weigeren. Ik zie wel wat er gebeurt. Als Vitesse zich meldt, is dat zeer interessant." Room heeft 155 wedstrijden achter zijn naam staan voor de club die onlangs in de finale van de TOTO KNVB Beker met 2-1 verloor van Ajax. De doelman was overigens met Vitesse wél succes in de bekerfinale van 2017, toen AZ met 0-2 werd verslagen. Room vertrok kort na de bekertriomf van vier jaar geleden naar PSV, om vervolgens in 2019 in de Verenigde Staten aan de slag te gaan.

Mocht een terugkeer bij Vitesse niet tot de mogelijkheden behoren, dan is dat geen ramp voor Room. Hij geniet namelijk met volle teugen van het keepersbestaan in de Major League Soccer. "Die competitie is de afgelopen jaren echt opgepompt. Hier speel je in enorme stadions. Er wordt na de coronacrisis weer publiek bij de wedstrijden toegelaten. Bij Columbus is dat nog beperkt, maar er zijn staten waar de stadions vol zitten. Komen er meteen 70.000 toeschouwers. Dit is een enorm sportland. Met een echte sportcultuur." Room ziet wat dat betreft een groot verschil met zijn oude situatie. "De beleving is in sport veel groter dan in Europa."