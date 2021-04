Nieuwe flirt PSG met Lionel Messi lijkt gunstig te zijn voor Real Madrid

Woensdag, 28 april 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:53

De interesse van Paris Saint-Germain in Lionel Messi blijft onverminderd groot. Volgens TNT Sports Brasil heeft de spelmaker van Barcelona zelfs al een 'onevenaarbaar' aanbod ontvangen vanuit Parijs. AS oordeelt dat de mogelijke komst van Messi naar PSG weleens zeer gunstig zou kunnen uitpakken voor Real Madrid. De Koninklijke doet er op zijn beurt namelijk alles aan om Kylian Mbappé los te weken bij de halvefinalist in de Champions League.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant zal PSG keuzes moeten maken op financieel gebied, daar Lionel Messi bij Barcelona jaarlijks netto 75 miljoen euro opstrijkt en geen genoegen lijkt te wilen nemen met minder. Daarnaast ontvangt Neymar elk seizoen 37 miljoen euro in de Franse hoofdstad. Mbappé moet het momenteel doen met 15 miljoen euro, al gaat de aanvaller naar verluidt richting de 50 miljoen als hij besluit zijn tot 2022 lopende contract te verlengen in het Parc des Princes. Mbappé lijkt echter niet van plan te zijn om zijn toekomst aan de Franse grootmacht te verbinden, wat volgens AS mogelijkheden biedt voor Real op de transfermarkt.

Om de salarissen van Messi en Neymar te kunnen blijven bekostigen staat PSG niet onwelwillend tegenover een voortijdig vertrek van Mbappé naar Real, zo klinkt het vanuit Spanje. De vraag blijft echter welk bedrag de Madrilenen moeten neerleggen voor de topschutter. Er is in verschillende buitenlandse media al melding gemaakt van een transfersom van 150 miljoen euro, met Vinícius Júnior eventueel als onderdeel van de deal tussen beide topclubs. Real-voorzitter Florentino Pérez benadrukte onlangs echter tegenover El Chiringuito dat de Braziliaanse vleugelaanvaller niet zal worden gebruikt om de komst van Mbappé te bespoedigen.

PSG heeft volgens journalist Marcelo Bechler van TNT Sports Brasil goede hoop Messi te kunnen overhalen. De Parijzenaren zijn van mening dat de aanbieding 'onevenaarbaar' is voor andere clubs, zeker voor Barcelona. De Catalanen kampen door de pandemie met grote financiële problemen en eerder meldde ESPN al dat Messi zal moeten inleveren om bij Barcelona te kunnen blijven. Het medium stelde dat Joan Laporta, de voorzitter van Barça, overweegt om Messi een driejarig contract aan te bieden om hem te compenseren voor een lager salaris. Messi kan voor twee seizoenen tekenen bij PSG, met daarbij een optie voor nog een seizoen. De Argentijn kan komende zomer transfervrij vertrekken bij Barça.

Naast Messi is volgens berichtgeving van AS ook Raphaël Varane op de radar verschenen van PSG. Met name trainer Mauricio Pochettino en voorzitter annex eigenaar Nasser Al-Khelaïfi zijn naar verluidt zeer gecharmeerd van de Real-verdediger. Varane werd maandag door Mundo Deportivo naast PSG ook genoemd bij Manchester United en Chelsea. The Blues zouden zelfs zeventig miljoen euro overhebben voor de Franse mandekker, die in Madrid nog ruim een jaar vastligt.