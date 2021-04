‘Ik zie op dit moment geen beter duo dan het duo dat ik met Mbappé vorm’

In Parijs wordt met vertrouwen toegekeken naar de halve finale in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester City van woensdagavond. Aan Franse zijde is daarbij alle hoop gevestigd op Neymar en Kylian Mbappé, die in de kwartfinale een belangrijke rol voor zich opeisten tegen Bayern München, na vorig jaar in de finale ten onder te zijn gegaan tegen de Duitse grootmacht. Neymar durft zelfs te beweren dat er momenteel geen beter duo rondloopt in het voetbal dan het duo dat hij vormt met Mbappé.

"Onze relatie is sinds zijn komst altijd erg goed geweest", bevestigt Neymar op de afsluitende persconferentie in aanloop naar het duel met City voor de microfoon van RMC Sport. "We spelen nu al vier jaar samen en schrijven geschiedenis met de club. Mbappé is een speler die altijd een hoog niveau haalt, ik speel graag met hem. Ik hoop dat we nog vele jaren samen zullen blijven spelen, want het is moeilijk om iemand te vinden met wie het zo goed klikt als met hem. Ik zie op dit moment geen beter duo dan wij in het voetbal", aldus de Braziliaan zelfverzekerd.

Neymar moest begin dit jaar een groot aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens blessureleed, maar lijkt zijn oude vorm inmiddels hervonden te hebben. Hij wist in het verleden met Barcelona de Champions League al een keer op zijn naam te schrijven en hoopt dat kunstje met PSG te kunnen herhalen. "Of dit het beste PSG is waarin ik heb gespeeld sinds ik hier ben? Absoluut. Dit is een team dat veel beter voorbereid is en weet wat er gedaan moet worden. Vorig jaar stonden we in de finale en daar hopen we dit jaar weer te komen. Ik heb er alle vertrouwen in. In mijn ploeggenoten en in het team. Wij gaan die finale halen."

Ondertussen wordt er in de media druk gespeculeerd over de contractverlenging van Neymar en Mbappé. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat het aanvalsduo een nieuwe verbintenis tekent in Parijs. Tegelijkertijd lopen de onderhandelingen wat stroef. "We zijn in gesprek met PSG", erkent Neymar. "Er is geen haast. Het is bijna geregeld. Ik voel me echt gelukkig bij Paris Saint-Germain. Laten we hopen dat de fans weer snel naar het stadion kunnen, zodat ze dichterbij ons kunnen zijn om ons te steunen en aan te moedigen tijdens de wedstrijden."